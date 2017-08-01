 وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العاصفة المدارية جيرت تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق | منوعات

العاصفة المدارية ''جيرت'' تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق

وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات | حوادث و حقوق

وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات

مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير | دولي

مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر بالجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي الأستاذ عبد الكريم غلاب | بوليتيك

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي الأستاذ عبد الكريم غلاب

الصحف العربية تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة من غير مسلم | منوعات

الصحف العربية تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة من غير مسلم

فيديو طريف.. شوفو شنو وقع لشخص حصلوه ناعس مع حمارة فوسط الدار | بووز

فيديو طريف.. شوفو شنو وقع لشخص حصلوه ناعس مع حمارة فوسط الدار

عاجل: و عكس كل التوقعات.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ | مجتمع

عاجل: و عكس كل التوقعات.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ

الفرحة بالقصر الملكي: أول صورة للأمير مولاي إسماعيل رفقة مولوده | بوليتيك

الفرحة بالقصر الملكي: أول صورة للأمير مولاي إسماعيل رفقة مولوده

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 13:12 وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات | حوادث و حقوق
وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات
بسبب حادثة السير الأليمة التي وقعت يوم الخميس 10 غشت 2017 قرب إقليم طرفاية والتي خلفت وفاة شخص وإصابة ثلاث ممرضات يعملن بمستشفى الحسن الثاني بطانطان

"شوف تيفي"

بسبب حادثة السير الأليمة التي وقعت يوم الخميس 10 غشت 2017 قرب إقليم طرفاية والتي خلفت وفاة شخص وإصابة ثلاث ممرضات يعملن بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، أصدرت وزارة الصحة بلاغا صحفيا توضح من خلاله ملابسات الحادثة مؤكدة أن المديرية الجهوية للصحة بالعيون استنفرت الأطقم الطبية والتمريضية لاستقبال المصابات حيث استقبل المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي الحالات الثلاث، وذلك بتنسيق مع المستشفى العسكري الثالث بالعيون.

وأوضح "البلاغ" أنه قد تم التكفل بها من طرف طبيب العظام وطبيب اختصاصي في جراحة الدماغ وطبيب الإنعاش والتخدير، وبعد استقرار حالتها تم نقلها بواسطة المروحية الطبية يوم الخميس10 غشت 2017 إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات،ويضيف "البلاغ " أن استكمال جميع الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة من طرف طاقم طبي متعدد التخصصات وطاقم تمريضي تم نقلها جوا بواسطة المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يوم السبت 12 غشت 2017.

ويشير "البلاغ" بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الدراع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، وبعد المتابعة واستقرار حالتها، تم يوم الاثنين 14 غشت 2017 نقلها جوا إلى إقليم طانطان، بطلب منها حتى تكون قريبة من أسرتها، وذلك بواسطة المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في المستعجلات، للمتابعة والمراقبة الطبية، مردفا أنه قد تمت هذه العمليات بنجاح بفضل التنسيق بين مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش SAMU-SMUR لكل من العيون والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش والمديرية الجهوية للصحة بمراكش والمندوبية الإقليمية للصحة بطانطان.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد وزير الصحة الحسين الوردي، وبمجرد أن علم بالحادث المؤسف،أجرى عدة اتصالات لتتبع الحالة الصحية للممرضات الثلاث، كما اتصل بهن شخصيا قصد الاطمئنان على حالتهن الصحية وأعطى توجيهاته للمزيد من العناية والمتابعة والسهرعلى راحتهن.

وعلى اثر هذا المصاب الأليم تتقدم المديرية الجهوية للصحة بتعازيها الحارة إلى أسرة المتوفى وتتمنى الشفاء العاجل للمصابات، كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها كل الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية للتكفل بالمصابات والسهر على راحتهن وكذا تجندهم الدائم ليل - نهار قصد التخفيف من معاناة المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي الذي يعد
مستشفى مرجعيا لكل من العيون والسمارة وطرفاية وبوجدور والداخلة والذي أصبح يعد قطبا صحيا رائدا على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي وزارة الصحة إقليم طرفايا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر بالجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر بالجديدة

عاجل..شوفو آعباد الله فين وصلنا: مستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يستقبل مريضة وهي تموت تحت نخلة في الشارع+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل..شوفو آعباد الله فين وصلنا: مستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يستقبل مريضة وهي تموت تحت نخلة في الشارع+تفاصيل مؤلمة

في مكناس سيدة كتوجع بالمصارن وماتت وطبيب خلاها ومشا ينعس | حوادث و حقوق

في مكناس سيدة كتوجع بالمصارن وماتت وطبيب خلاها ومشا ينعس

فاجعة.. فارسة تفارق الحياة عقب سقوطها من حصانها بأكبر موسم تبوريدة بالمغرب | حوادث و حقوق

فاجعة.. فارسة تفارق الحياة عقب سقوطها من حصانها بأكبر موسم تبوريدة بالمغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو: تصريح صادم لزوجة الشخص الذي قتله مجرم خطير بفاس ملقب بالقط | على الهامش
منذ 21 دقيقة

بالفيديو: تصريح صادم لزوجة الشخص الذي قتله مجرم خطير بفاس ملقب ''بالقط''

بالفيديو.. مع الخمسة ديال الصباح..حملة أمنية بأكبر مارشي ديال الحوت فكازا..شوفو شحال من واحد شدو | بــووز

بالفيديو.. مع الخمسة ديال الصباح..حملة أمنية بأكبر مارشي ديال الحوت فكازا..شوفو شحال من واحد شدو

بالفيديو: والد البقالي في تصريح مثير بعد عودة ابنه من لندن بالميدالية الفضية..شوفو أشنو قال | بــووز

بالفيديو: والد البقالي في تصريح مثير بعد عودة ابنه من لندن بالميدالية الفضية..شوفو أشنو قال

بالفيديو..شاهد فرحة والدة البقالي الذي فاز بالميدالية الفضية بلندن بعد عودته إلى أرض الوطن | بــووز

بالفيديو..شاهد فرحة والدة البقالي الذي فاز بالميدالية الفضية بلندن بعد عودته إلى أرض الوطن

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

العاصفة المدارية جيرت تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق | منوعات
منذ 11 دقيقة

العاصفة المدارية ''جيرت'' تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق

وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات | حوادث و حقوق

وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات

مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير | دولي

مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر بالجديدة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..مابقاتش الرحمة: اغتصاب سيدة عمياء كانت في طريقها إلى المسجد خلال صلاة الفجر

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.