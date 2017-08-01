وزارة الصحة توضح ملابسات حادثة سير التي هزت إقليم طرفاية وخلفت موتى وإصابات ﻿

بسبب حادثة السير الأليمة التي وقعت يوم الخميس 10 غشت 2017 قرب إقليم طرفاية والتي خلفت وفاة شخص وإصابة ثلاث ممرضات يعملن بمستشفى الحسن الثاني بطانطان

"شوف تيفي"



بسبب حادثة السير الأليمة التي وقعت يوم الخميس 10 غشت 2017 قرب إقليم طرفاية والتي خلفت وفاة شخص وإصابة ثلاث ممرضات يعملن بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، أصدرت وزارة الصحة بلاغا صحفيا توضح من خلاله ملابسات الحادثة مؤكدة أن المديرية الجهوية للصحة بالعيون استنفرت الأطقم الطبية والتمريضية لاستقبال المصابات حيث استقبل المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي الحالات الثلاث، وذلك بتنسيق مع المستشفى العسكري الثالث بالعيون.



وأوضح "البلاغ" أنه قد تم التكفل بها من طرف طبيب العظام وطبيب اختصاصي في جراحة الدماغ وطبيب الإنعاش والتخدير، وبعد استقرار حالتها تم نقلها بواسطة المروحية الطبية يوم الخميس10 غشت 2017 إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في طب المستعجلات،ويضيف "البلاغ " أن استكمال جميع الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة من طرف طاقم طبي متعدد التخصصات وطاقم تمريضي تم نقلها جوا بواسطة المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش يوم السبت 12 غشت 2017.



ويشير "البلاغ" بعد خضوعها لعملية جراحية على مستوى الدراع بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي، وبعد المتابعة واستقرار حالتها، تم يوم الاثنين 14 غشت 2017 نقلها جوا إلى إقليم طانطان، بطلب منها حتى تكون قريبة من أسرتها، وذلك بواسطة المروحية الطبية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون رفقة طاقم طبي وشبه طبي مختص في المستعجلات، للمتابعة والمراقبة الطبية، مردفا أنه قد تمت هذه العمليات بنجاح بفضل التنسيق بين مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش SAMU-SMUR لكل من العيون والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش والمديرية الجهوية للصحة بمراكش والمندوبية الإقليمية للصحة بطانطان.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد وزير الصحة الحسين الوردي، وبمجرد أن علم بالحادث المؤسف،أجرى عدة اتصالات لتتبع الحالة الصحية للممرضات الثلاث، كما اتصل بهن شخصيا قصد الاطمئنان على حالتهن الصحية وأعطى توجيهاته للمزيد من العناية والمتابعة والسهرعلى راحتهن.

وعلى اثر هذا المصاب الأليم تتقدم المديرية الجهوية للصحة بتعازيها الحارة إلى أسرة المتوفى وتتمنى الشفاء العاجل للمصابات، كما تنوه بالمجهودات التي قامت بها كل الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية للتكفل بالمصابات والسهر على راحتهن وكذا تجندهم الدائم ليل - نهار قصد التخفيف من معاناة المرضى الوافدين على المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي الذي يعد

مستشفى مرجعيا لكل من العيون والسمارة وطرفاية وبوجدور والداخلة والذي أصبح يعد قطبا صحيا رائدا على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة .