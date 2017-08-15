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مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 13:05 مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير | دولي
مثير..رئيس زيمبابوي العجوز موغابي يصارع الموت..وزوجته تقوم بعمل خطير
تحت عنوان ''يجري كل هذا فيما موغابي يصارع الموت''، كشف موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء، أن رئيس زمبابوي العجوز روبرت موغابي دخل المستشفى، وقد تورطت زوجته في قضية اعتداء على عارضة أزياء أثناء أمسية في

"شوف تيفي"

 تحت عنوان "يجري كل هذا فيما موغابي يصارع الموت"، كشف موقع "روسيا اليوم" يومه الثلاثاء، أن رئيس زمبابوي العجوز روبرت موغابي دخل المستشفى، وقد تورطت زوجته في قضية اعتداء على عارضة أزياء أثناء أمسية في جنوب إفريقيا.

وأوضح الموقع الروسي أن القصة التي تداولتها وسائل الإعلام، تشير إلى أن غريس موغابي البالغة من العمر 52 عاما ضربت عارضة أزياء في العقد الثاني من عمرها بسلك كهربائي بعد أن قطعت خلوة جمعت الحسناء في أحد الفنادق بنجلي موغابي أحدهما يبلغ 25 عاما، والثاني 21.

وأكد المصدر ذاته أن صحيفة "Daily Mail" نشرت صورة للعارضة وهي مصابة، بعد أن تركت سيدة زمبابوي الأولى عليها أثرا غائرا بجبتها.

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المغرب شوف تيفي موغابي زيمبابوي الزوجة عارضة الأزياء

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