النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنعي الأستاذ عبد الكريم غلاب ﻿

تقدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعازيها في فقدان الأستاذ عبد الكريم غلاب، وبهذه المناسبة الأليمة عبرت النقابة عن حزنها لأسرته الكريمة، ولكل الصحافيين والكتاب المغاربة، ولعائلته الكبيرة

"شوف تيفي"



تقدمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتعازيها في فقدان الأستاذ عبد الكريم غلاب، وبهذه المناسبة الأليمة عبرت النقابة عن حزنها لأسرته الكريمة، ولكل الصحافيين والكتاب المغاربة، ولعائلته الكبيرة في حزب الاستقلال، ولكل أصدقائه .



باعتبار الفقيد أحد الرموز الكبيرة من المناضلين والكتاب والصحافيين، المعروفين بدفاعهم المستميت عن القضايا الوطنية، وله العديد من الأعمال الأدبية التي أغنت المكتبة المغربية والعربية، وخلف أرشيفا كبيرا في مجالات الصحافة والفكر والأدب ، وعمل بالصحافة منذ 1948 وتولى رئاسة تحرير مجلة ( رسالة المغرب )، كما كان مديرا ومسؤولا خلال عدة سنوات عن إدارة جريدة " العلم " ، كما ساهم في تأسيس اتحاد كتاب المغرب وشغل رئاسة الاتحاد من 1968 إلى 1976.



وكان الأستاذ عبد الكريم غلاب، من المؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وتولى كتابتها العامة، وكان أحد الأعضاء البارزين في حزب الاستقلال، ويعتبر الفقيد مدرسة في الصحافة والكتابة، بأسلوبه السهل الممتنع، الذي يكشف عن ثقافة واسعة ومكانة راسخة في الفكر والمعرفة.



هذا وقد انتقل إلى رحمة الله، الأستاذ عبد الكريم غلاب، المناضل الوطني ورجل الصحافة والثقافة والأدب أمس الأحد عن عمر يناهز 98 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.