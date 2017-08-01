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الصحف العربية تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة من غير مسلم

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 12:40 الصحف العربية تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة من غير مسلم | منوعات
الصحف العربية تناقش المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وزواج المسلمة من غير مسلم
ناقشت أغلب الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية عددا من القضايا اليوم كان أبرزها وضع المرأة في تونس على إثر تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة التي طالب فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في عدة

"شوف تيفي"

ناقشت أغلب الصحف العربية بنسختيها الورقية والإلكترونية عددا من القضايا اليوم كان أبرزها وضع المرأة في تونس على إثر تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة التي طالب فيها بالمساواة بين الرجل والمرأة في عدة مناحي منها الميراث، وحق زواج التونسية المسلمة من غير مسلم بين مؤيد ومعارض.

ونبدأ بموقع إرم نيوز الإماراتي، الذي كتب فيه محمد رجب منبها إلى أن الرئيس التونسي قائد السبسي يواجه "تحذيرات من الفتنة بقانون المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث".
في ذات الوقت وصف موقع تواصل السعودي تصريحات ومطالبات السبسي بأنها "تصريحات صادمة".

ويقول موقع السفير التونسي "في ما يُسمى عيد المرأة، رئيس الجمهورية يدعو صراحة إلى مخالفة الأحكام الإسلامية ويتبنى أفكار العلمانية المتطرفة".

وفي الصباح التونسية، منى اليحياوي كتبت تحذر من أن يكون "الانتصار للمرأة مجرد حملات انتخابية". وأضافت "من الواجب ونحن في غمرة الاحتفال أن نذكر الأحزاب بكل أطيافها يمينها ويسارها أن المرأة وقضاياها وحقوقها القانونية والدستورية لا يجب أن ننظر إليها فقط بأطماع انتخابية تزدهر شعلتها وتبلغ ذروة حماستها إبان الحملات الانتخابية لكنها سرعان ما تصطدم في أول امتحان بـ (عقلية ذكورية) للأسف تستحوذ وتسيطر على توزيع المناصب العليا في السلطة وعلى مواقع القرار المتقدمة".

وتهنئ روضة القرافي في صحيفة الصباح التونسية النساء التونسيات لما تحقق لهن من مكاسب وتشريعات "مثلت ثورة في القطع مع أوضاع القصور والتبعية التي كانت تكبل المرأة التونسية ويرزح جراءها كامل المجتمع التونسي تحت نير التخلف لفقدانه لنصف طاقاته الخلاقة والمنتجة الكامنة في النساء".

وأضافت "من الأكيد أن المصادقة هذه السنة على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مثّل منجزا آخر هاماً للمرأة وللأسرة التونسية بما تبناه من مقتضيات تمكن من التصدي بأكثر فاعلية لمختلف أشكال العنف المادي والمعنوي والجنسي والاقتصادي والسياسي ضد المرأة".

في الصدى التونسي ترى غديرة أن "واقع المرأة التونسية اليوم تحدده مسألة من أعقد المسائل وتتمثل في أن المجتمع برجاله ونسائه لم يستوعب جيداً الواقع الجديد للمرأة ومازال جزء كبير منه ينظر إلى المساواة على أنها استنقاص من شان الرجل و مازال ينظر الى حرية المرأة على أنها انسياق منها وراء اهوائها ورغباتها".

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