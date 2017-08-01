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مثير..السعودية تمنع 90 ألف شخص من الحج وتتوعد بتعقب آخرين داخل المشاعر المقدسة

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 12:00 مثير..السعودية تمنع 90 ألف شخص من الحج وتتوعد بتعقب آخرين داخل المشاعر المقدسة | دولي
مثير..السعودية تمنع 90 ألف شخص من الحج وتتوعد بتعقب آخرين داخل المشاعر المقدسة
قامت الجهات المختصة السعودية، بإعادة 95400 شخص قدموا إلى مكة المكرمة من مختلف المناطق لعدم حملهم تصاريح رسمية، وذلك تطبيقا للأنظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية.

"شوف تيفي"

قامت الجهات المختصة السعودية، بإعادة 95400 شخص قدموا إلى مكة المكرمة من مختلف المناطق لعدم حملهم تصاريح رسمية، وذلك تطبيقا للأنظمة المحددة لدخول الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية.

وحسب ما كشف عنه موقع "عكاظ" السعودي، يومه الثلاثاء، فقد أكد قائد قوات أمن الحج، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم ، أن جميع القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لضمان حج آمن من جميع النواحي، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بكامل تجهيزاتها وإمكاناتها، ستكون بخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الموقع السعودي أن الحربي، قال: "لن نسمح بتعكير أجواء الحج أو مخالفة تنظيماته، وسيتم التعامل مع المخالفين أو القادمين دون تصاريح حج أو الناقلين للحجاج المخالفين بكل حزم وصرامة، وستتم إحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستتعقب المخالفين حتى داخل المشاعر من خلال جولات التبصيم العشوائي، بخلاف الاحترازات الأمنية على مداخل مكة والمشاعر المقدسة والطرق الترابية المؤدية للمشاعر.

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