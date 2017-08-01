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عاجل..شوفو آعباد الله فين وصلنا: مستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يستقبل مريضة وهي تموت تحت نخلة في الشارع+تفاصيل مؤلمة

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 11:49 عاجل..شوفو آعباد الله فين وصلنا: مستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يستقبل مريضة وهي تموت تحت نخلة في الشارع+تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق
عاجل..شوفو آعباد الله فين وصلنا: مستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يستقبل مريضة وهي تموت تحت نخلة في الشارع+تفاصيل مؤلمة
علمت ''شوف تيفي'' أن مريضة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل من يومه الثلاثاء تحت نخلة توجد أمام المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، وهو ما أثار غضب وحزن العديد من المتواجدين بعين المكان.

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" أن مريضة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل قليل من يومه الثلاثاء تحت نخلة توجد أمام المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، وهو ما أثار غضب وحزن العديد من المتواجدين بعين المكان.

وحسب شاهدة عيان في اتصال لها مع "شوف تيفي" قبل قليل، فإن السيدة التي تقطن خارج مدينة الدار البيضاء، حلت بالمستشفى رفقة ابنتها من أجل الحصول على العلاج، إلا أن إدارة المستشفى رفضت استقبالها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أمام المستشفى بالرغم من محاولات المتواجدين بعين المكان إقناع الإدارة بضرورة التدخل لإنقاذ حياتها.

 وأوضحت هذه الشاهدة التي عبرت عن غضبها الشديد أن المتوفية، لفظت أنفاسها أمام أنظار المواطنين الذين قاموا بجميع المحاولات لإنقاذها، مشيرة إلى أن حراس الأمن الخاص المتواجدين بالمستشفى وفور وفاتها قاموا بحملها وإدخالها إلى مستودع الأموات.

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المغرب شوف تيفي المستشفى الجامعي ابن رشد

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