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في مكناس سيدة كتوجع بالمصارن وماتت وطبيب خلاها ومشا ينعس

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 11:43 في مكناس سيدة كتوجع بالمصارن وماتت وطبيب خلاها ومشا ينعس | حوادث و حقوق
في مكناس سيدة كتوجع بالمصارن وماتت وطبيب خلاها ومشا ينعس
لقيت سيدة متزوجة في الثلاثين من عمرها صباح يومه الثلاثاء حتفها بمستشفى مولاي إسماعيل العسكري بمكناس، بسبب إهمال طبي نتج عنه إصابتها بسكتة قلبية جراء تفاقم الالام التي عانت منها بعد انسداد أمعائها.

شوف تيفي

لقيت سيدة متزوجة في الثلاثين من عمرها صباح يومه الثلاثاء حتفها بمستشفى مولاي إسماعيل العسكري بمكناس، بسبب إهمال طبي نتج عنه إصابتها بسكتة قلبية جراء تفاقم الالام التي عانت منها بعد انسداد أمعائها.

و حمل زوج المريضة المسؤولية للطبيب الجراح والمكلف بالتخدير اللذان لم يقوما بعملهما على أكمل وجه، حيث طلب الطبيب من هذا الأخير أن يباشر في فحص الوضع الصحي للمريضة وأن يقوم بالمناداة عليه في حالة كانت المؤشرات تسمح لها بإجراء العملية لها، إلا أنه ترك المريضة تتفاقم حالتها ولم يناد على الطبيب.

وتحدث زوج المريضة لـ"شوف تيفي" والحزن يغلب عليه عن تفاصيل الواقعة قائلا " حرموني من مرتي ماتت وخلاتني وحدي بجوج ولاد... دخلتها في ليل مع 9 كتوجع بالمصارن الطبيب فحصها وطلب من البناج يفحصها ويوجدها للعملية ويعيط ليه مع 1 .. وصل الوقت ومعيطش ليه بغا يجتاهد من راسو مابغاش افيقو.. وصلات 4 صباح مرتي ماتت بسكتة قلبية وطبيب عاد فاق".

وأضاف الزوج :" الفرمليات قالو ليا بلي جميع المؤشرات كتسمح باش تجري العملية لكن البناج لي مافيه مايخدم وبغا يخليها تال صباح لكن شاءت الأقدار تتوفى .. لكن ماغاديش نسكت وغادي نتابعهم قضائيا".

يشار إلى أن حالات الأخطاء الطبية التي تشهدها بعض المستشفيات والمصحات الخاصة بالمغرب، تفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، في ظل غياب تام لإحصائيات رسمية تفيد بعدد هذه الحالات كل سنة.

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شوف تيفي إهمال طبي مكناس وفاة مريضة

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