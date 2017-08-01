صادم.. شوفو المشاهد البشعة لجريمة القتل البشعة التي هزت مدينة فاس ﻿

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جد صادم، تظهر لحظة وقوع جريمة القتل البشعة التي هزت حي بوجيدة بمدينة فاس ليلة أمس الاثنين، التي راح ضحيتها المسمى قيد حياته ''عبد

"شوف تيفي"

تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جد صادم، تظهر لحظة وقوع جريمة القتل البشعة التي هزت حي بوجيدة بمدينة فاس ليلة أمس الاثنين، التي راح ضحيتها المسمى قيد حياته "عبد الجبار.ب"، الملقب بعبيطر، والذي قتل على يد الملقب بـ "قطيطة".

ويظهر الفيديو والصور بشاعة هذه الجريمة، حيث ظهر الضحية، مرميا على الأرض غارقا في بحر من الدماء، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة نظرا لخطورة الطعنات التي تعرض لها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد كشفت يومه الثلاثاء، عن تمكنها من إيقاف المتورط في هذه الجريمة، بعد مواجهة خطيرة، اضطر خلالها شرطي إلى إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي.