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عاجل..فاجعة طرقية تهز ''مزاب'': شاحنة دخلات في سيارة..وهذا عدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 10:06 عاجل..فاجعة طرقية تهز مزاب: شاحنة دخلات في سيارة..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
عاجل..فاجعة طرقية تهز ''مزاب'': شاحنة دخلات في سيارة..وهذا عدد القتلى والمصابين
شهدت طريق سيدي حجاج بمنطقة بني احمد ''المزاب''، قبل قليل من يومه الثلاثاء، فاجعة طرقية، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة من نوع مرسيديس وشاحنة كبيرة لنقل السلع.

 "شوف تيفي"

شهدت طريق سيدي حجاج بمنطقة بني احمد "المزاب"، قبل قليل من يومه الثلاثاء، فاجعة طرقية، تتمثل في وقوع اصطدام بين سيارة خفيفة من نوع مرسيديس وشاحنة كبيرة لنقل السلع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق السيارة كان يحاول "التجاوز"، ولكن بسبب الضباب لم يشاهد الشاحنة التي اصطدم بها بقوة ما أسفر عن مقتله على الفور وإصابة شخصين معه بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن سرية الدرك الملكي التابعة لمنطقة راس العين، حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى الاقليمي بن أحمد لتلقي العلاجات الضرورية.

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المغرب شوف تيفي سيدي حجاج منطقة بني احمد السلع

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