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بالصور..حملة أمنية بسوق الجملة للسمك لمحاربة الجريمة

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 10:03 بالصور..حملة أمنية بسوق الجملة للسمك لمحاربة الجريمة | حوادث و حقوق
بالصور..حملة أمنية بسوق الجملة للسمك لمحاربة الجريمة
شهد سوق السمك للجملة بالدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء، حملة أمنية لمحاربة الجريمة بكل أصنافها، والتي شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية التابعة لمنطقة مولاي رشيد،

"شوف تيفي":

شهد سوق السمك للجملة بالدار البيضاء، صباح يومه الثلاثاء، حملة أمنية لمحاربة الجريمة بكل أصنافها، والتي شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية التابعة لمنطقة مولاي رشيد، ويتعلق الأمر بكل من قوات الأمن العمومي والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة بالإضافة إلى جهاز الشؤون الداخلية للعمالة وعناصر القوات المساعدة تحت قيادة قائد المنطقة، ما مكن من إيقاف العديد من ذوي السوابق العدلية بعد تنقيطهم.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذه الحملة الأمنية، لقيت استحسان تجار وزبناء سوق الجملة، والذين استغلوا الفرصة للمطالبة بفتح مخفر للشطرة داخل السوق، بالإضافة إلى مطالبتهم بالقيام بحملات أمنية مشابهة بشكل مستمر.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الحملة الأمنية المفاجئة، انطلقت حوالي الساعة الخامسة صباحا،واستمرت حتى السابعة والنصف.

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