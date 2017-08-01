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عاجل..مرة أخرى: الرصاص يلعلع بفاس..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 09:12 عاجل..مرة أخرى: الرصاص يلعلع بفاس..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير | حوادث و حقوق
عاجل..مرة أخرى: الرصاص يلعلع بفاس..وها شنو وقع بين البوليس ومجرم خطير
اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن فاس، في ساعة متقدمة من صباح اليوم الثلاثاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح

"شوف تيفي"+"و م ع"

اضطر مفتش شرطة يعمل بولاية أمن فاس، في ساعة متقدمة من صباح اليوم الثلاثاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت باستخدام السلاح الأبيض.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة الموصوفة والاعتداءات الجسدية، كان قد عرض شخصا للضرب والجرح المفضي الى الموت مساء أمس الاثنين، وهو ما استدعى إجراء بحث دقيق مكن من تشخيص هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده بحي سيدي بوجيدة بمدينة فاس.

وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر أبدى، خلال التدخل الأمني لتوقيفه، مقاومة عنيفة وهدد حياة عناصر الشرطة للخطر، مما اضطر شرطي الى إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء قبل أن يصوب رصاصة ثانية أصابت كثف المشتبه فيه بعدما رفض الامتثال والتخلي عن السلاح الأبيض.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى، في وقت تتواصل فيه إجراءات البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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