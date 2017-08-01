قوات "المينورسو" بالصحراء المغربية في ورطة بسبب الديون المتراكمة ﻿

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن قوات المينورسو العاملة على الحدود المغربية، إستعانت بشركة مغربية لنقل مستخدميها وموظفيها بعد فسخ شركة روسية للنقل الجوي للعقدة التي تجمعها مع الأمم المتحدة بفعل

''شوف تيفي''

كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن قوات المينورسو العاملة على الحدود المغربية، إستعانت بشركة مغربية لنقل مستخدميها وموظفيها بعد فسخ شركة روسية للنقل الجوي للعقدة التي تجمعها مع الأمم المتحدة بفعل تراكم الديون.

وجاء قرار المينورسو الإستعانة بشركة مغربية للنقل، عقب إنتهاء المدة الزمنية، رافضة التجديد مع البعثة، ومعلنة الإنسحاب من المهمة الدولية التي كانت تضطلع بها بسبب تراكم الديون التي في ذمة المينورسو لصالح الشركة الروسية .



ووفقا لموقع الصحراء نيوز، فمعالجة هذا الفراغ المهول، الذي سينعكس على ادوار ومهام البعثة الأممية سارعت هذه الأخيرة إلى توقيع عقد جديد مع شركة وطنية بمدينة الداخلة لنقل موظفيها ومستخدميها، صوب أوسرد ومنطقة الكركرات الحدودية .



وحسب ذات المصدر فإن المينورسو تباشر مفاوضات مكوكية مع شركة أمركية للنقل الجوي لتعويض الشركة الروسية، مع وجود تخوفات من فشل الصفقة بسبب الضائقة المالية التي تتخبط فيها البعثة الأممية.