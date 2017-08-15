 وصافي هاذ الشي اللي بقا..موضة جديدة في الصيف: الرجال كيديرو الخلخال+صور ﻿
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وصافي هاذ الشي اللي بقا..موضة جديدة في الصيف: الرجال كيديرو الخلخال+صور

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 04:57 وصافي هاذ الشي اللي بقا..موضة جديدة في الصيف: الرجال كيديرو الخلخال+صور | بووز
وصافي هاذ الشي اللي بقا..موضة جديدة في الصيف: الرجال كيديرو الخلخال+صور
ظهرت خلال الموسم الصيفي الجاري، موضة جديدة مثيرة للجدل، ويتعلق الأمر بوضع رجال لما يسمى بـ ''الخلخال'' بأقدامهم من أجل التزين وتقليد النساء اللائي تقمن بوضعه.

"شوف تيفي"

ظهرت خلال الموسم الصيفي الجاري، موضة جديدة مثيرة للجدل، ويتعلق الأمر بوضع رجال لما يسمى بـ "الخلخال" بأقدامهم من أجل التزين وتقليد النساء اللائي تقمن بوضعه.

و نشرت العديد من الصفحات الفايسبوكية، مجموعة من الصور التي تظهر قيام شباب بوضع "الخلخال" الذي يكون مرافقا لأحذية "ماركات عالمية معروفة".

وتفاعل آلاف النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث علق البعض عليها "هاذ الشي اللي بقا خاص"، موضحين أن هذه الموضة نسائية وقيام شباب بوضع "الخلخال" يعتبر"مصيبة"، مرغت قيمة رجولة "الذكور" في الوحل، وجعلتها عرضة للاهانة.

ومن جهة آخرى، أشار نشطاء آخرون أن "الرجل الحقيقي" لن ينجر وراء هذه الموضة التي قد يكون وراءها أشخاص تم وصفهم بالمثليين والشواذ.

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