 مؤامرة بالبيت الأبيض للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب ﻿
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مؤامرة بالبيت الأبيض للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 04:34 مؤامرة بالبيت الأبيض للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب | دولي
مؤامرة بالبيت الأبيض للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب
أعلن مدير الاتصالات السابق في الإدارة الأمريكية انطوني سكارا موتشي أن هناك أشخاصا في البيت الأبيض، يحيكون مؤامرة ضد الرئيس دونالد ترامب.

"شوف تيفي"

أعلن مدير الاتصالات السابق في الإدارة الأمريكية انطوني سكارا موتشي أن هناك أشخاصا في البيت الأبيض، يحيكون مؤامرة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأكد سكارا موتشي في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأمريكية على أن بعض الأشخاص في واشنطن، وداخل البيت الأبيض على وجه الخصوص، يحاولون عزل ترامب عن منصبه، مضيفا أنه سبق أن أعلن أسماء عدة.

وقال في هذا السياق " أن ما يجري في واشنطن... هو أن الرئيس لا ينتمي إلى النخبة السياسية، ولذلك قرر هؤلاء أنهم يرغبون في عزله".

وأكد سكارا موتشي أن ترامب يحتاج، باعتقاده، إلى إشراك المزيد من المسؤولين المتحالفين معه في العمل ضمن إدارته لتحقيق أجندته بنجاح.

تجدر الإشارة إلى أن سكاراموتشي أقيل من منصبه على خلفية خلافات عميقة برزت بينه ومساعد الرئيس للشؤون الاستراتيجية ستيفن بينون ورئيس الإدارة في البيت الأبيض رينس بريباس.

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