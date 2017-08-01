قتيل بحادثة سير خطيرة داخل مدينة زايو ﻿

أسفرت حادثة سير خطيرة وسط مدينة زايو المتواجدة في إقليم الناظور بين سيارة خفيفة وشاحنة ليلة أمس الأحد، عن وفاة شاب في السابعة والثلاثين من العمر بعدما لقي حتفه في السيارة التي كان يقودها اخوه بعد

"شوف تيفي"

أسفرت حادثة سير خطيرة وسط مدينة زايو المتواجدة في إقليم الناظور بين سيارة خفيفة وشاحنة ليلة أمس الأحد، عن وفاة شاب في السابعة والثلاثين من العمر بعدما لقي حتفه في السيارة التي كان يقودها اخوه بعد تصادم هذا الأخير مع شاحنة مركونة.

وفي ظل غياب خدمات مستشفى "املا" الذي نقل إليه القتيل، تأثر الشاب بجروح بليغة لم يكتب له ان يسعف نظرا لأن المستشفى كان مغلقا حسب ما أكدته مصادر مطلعة.

القتيل كان رفقة أخيه على متن سيارة متوجهين صوب مدينة بركان، حيث اصطدما بشاحنة مركونة بحي الأمل وبالضبط قرب مسجد الحي، ليتوجه نحو مفوضية شرطة المدينة غير أنه توقف بشارع الزلاقة بعدما لاحظ أخاه يحتضر، وهناك لقي المصاب حتفه.

وهرعت عناصر الشرطة والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى المستشفى الإقليمي الحسني بالناظور، فيما فتحت الشرطة محضرا قضائيا لمعرفة أسباب الحادث، مع اعتقال السائق.