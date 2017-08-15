خطير و بالصور..مرة أخرى كسيدة خايبة بسبب تريبورتور بالجديدة ﻿

شهدت مدينة الجديدة يومه الاثنين، حادثة خطيرة، عقب انقلاب دراجة ثلاثية العجلات من نوع ''تريبورتور''، بسبب السرعة المفرطة التي كانت تسير بها.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة الجديدة يومه الاثنين، حادثة خطيرة، عقب انقلاب دراجة ثلاثية العجلات من نوع "تريبورتور"، بسبب السرعة المفرطة التي كانت تسير بها.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" من مصدرها فإن شابين كانا على متن الدراجة النارية، ومباشرة بعد مغادرتهما ميناء الجديدة وبحوزتهما كمية مهمة من سمك "السردين"، تعرضا لحادثة سير خطيرة ما تسبب في إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكد المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية وفور وقوع الحادث، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة، بينما تم نقل الشابين المصابين على وجه السرعة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية.