إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء ﻿

يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس

''شوف تيفي''

يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات.



وكشفت مصادر "الصباح"، أن منتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء-سطات وفاس-مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب وزير العدل محمد أوجار من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية بعدم ضمان المساواة للمتنافسين في ولوج الطلبات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الإستعمال الأمثل للأموال العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات.

ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات إختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عليها القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الأظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.