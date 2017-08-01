 إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء | بوليتيك

إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس

صادم وبالفيديو..سحور خطير في أكبر مقبرة بالبيضاء | مجتمع

صادم وبالفيديو..سحور خطير في أكبر مقبرة بالبيضاء

أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير | دولي

أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار | بوليتيك

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام

جريمة قتل بسيدي بوجيدة بفاس‎ سببها الإنتقام | حوادث و حقوق

جريمة قتل بسيدي بوجيدة بفاس‎ سببها الإنتقام

محاولة سرقة سياح أجانب بدرب السلطان | حوادث و حقوق

محاولة سرقة سياح أجانب بدرب السلطان

شوفو الخضارة على روينة مخليين في شارع المسيرة بالرباط | مجتمع

شوفو الخضارة على روينة مخليين في شارع المسيرة بالرباط

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية | بووز

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم | مجتمع

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 02:42 إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء | بوليتيك
إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء
يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس

''شوف تيفي''

يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة، بناء على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات.


وكشفت مصادر "الصباح"، أن منتخبين سيحالون في الأيام القليلة المقبلة على محاكم جرائم الأموال في جهتي البيضاء-سطات وفاس-مكناس، فيما سيحال آخرون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب وزير العدل محمد أوجار من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

ووقفت تقارير المجالس الجهوية المعنية على وثائق وسندات تكشف اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم، وذلك في خرق واضح لمبدأ المنافسة في مجال الصفقات العمومية بعدم ضمان المساواة للمتنافسين في ولوج الطلبات العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات، الأمر الذي يعرقل الإستعمال الأمثل للأموال العمومية ومساطر طلب العروض للحصول على الصفقات.

ورصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات إختلالات خطيرة يمكن أن تترتب عنها جرائم مالية يعاقب عليها القانون، كما هو الحال بالنسبة إلى غياب ممثلي الخزينة العامة للمملكة خلال جلسات فتح الأظرفة وذلك في خرق واضح لمقتضيات المادة 34 من المرسوم 388.06.2 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المجلس الاعلى للحسابات الجماعات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار | بوليتيك

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير | بوليتيك

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير

خطير.. إتهامات بين إنفصاليي الداخل تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح البوليساريو | بوليتيك

خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو''

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو:فنانة مغربية محجبة..الحجاب معمرو مكان عائق قدامي | معانا فنان
منذ 44 دقيقة

بالفيديو:فنانة مغربية محجبة..الحجاب معمرو مكان عائق قدامي

بالفيديو..بالزغاريت و الدموع تم استقبال البطل المغربي سفيان البقالي بعد عودته من لندن | بــووز

بالفيديو..''بالزغاريت'' و ''الدموع'' تم استقبال البطل المغربي سفيان البقالي بعد عودته من لندن

بالفيديو..أول تصريح لسفيان البقالي بعد عودته من لندن بالميدالية الفضية | بــووز

بالفيديو..أول تصريح لسفيان البقالي بعد عودته من لندن بالميدالية الفضية

شوف الصحافة : مغربية تصور أفلاما جنسية لأطفال‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة : مغربية تصور أفلاما جنسية لأطفال‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس والدار البيضاء | بوليتيك
منذ 2 دقائق

إحالة ملفات منتخبين ورؤساء جماعات على الفرقة الوطنية بسبب الصفقات وتبديد أموال عمومية بفاس

صادم وبالفيديو..سحور خطير في أكبر مقبرة بالبيضاء | مجتمع

صادم وبالفيديو..سحور خطير في أكبر مقبرة بالبيضاء

أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير | دولي

أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار | بوليتيك

بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.