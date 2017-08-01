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أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 02:24 أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير | دولي
أمير سعودي يتجول في شوارع تركيا بشكل مثير
تداولت العديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي صور الأمير السعودي الوليد بن طلال العزيز آل سعود، يومه الإثنين 14 غشت 2014ـ وهو يتجول في شوارع مدينة بودروم غرب تركيا.

"شوف تيفي"

تداولت العديد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الإجتماعي صور الأمير السعودي الوليد بن طلال العزيز آل سعود، يومه الإثنين 14 غشت 2014ـ وهو يتجول في شوارع مدينة بودروم غرب تركيا.

وحسب وكالة الأناضول التركية فقد كان الأمير السعودي في جولته على الدراجة الهوائية وبعض مرافقيه ، وشملت الجولة عددا من شوارع مدينة بودروم وساحل" كولتوركبوكلو" على البحر المتوسط ووصل الأمير السعودي وبرفقته عائلته إلى مطار بودروم بطائرته الخاصة وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل أجهزة الشرطة والجندرمة والقوات الخاصة .

ويضيف المصدر أنه كان في انتظار الأمير السعودي لدى خروجه من المطار، 6 عربات مخصصة لكبار الشخصيات المهمة ، فضلا عن حافلة كبيرة، حيث رافق موكب الأمير عربات الشرطة ورجال الأمن .

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