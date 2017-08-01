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بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 02:10 بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار | بوليتيك
بالفيدو..شداتو الكاميرا...رئيس المجلس الإقليمي للحوز يوزع الأموال بشكل مباشر في معرض جهوي وأمام أعين الزوار
كشف شريط فيديو بثه نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، يظهر رئيس المجلس الإقليمي للحوز، وهو يقوم بتوزيع الأموال على المشاركين بإحدى المعارض المحلية.

''شوف تيفي''

كشف شريط فيديو بثه نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، يظهر رئيس المجلس الإقليمي للحوز، وهو يقوم بتوزيع الأموال على المشاركين بإحدى المعارض المحلية.

وخلف شريط الفيديو موجة سخرية عالية، على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تساءل النشطاء الفايسبوكيين عن مصدر الأموال التي يوزعها رئيس المجلس الإقليمي بشكل مباشر وبكل جرأة أمام عدسات الكاميرا.

ووفق الفيديو، فعملية توزيع الأموال كانت خلال زيارة تفقدية لرئيس المجلس الإقليمي للحوز لمعرض تجاري للمنتجوات المحلية بمشاركة عارضين ينتمون للجالية المغربية المقيمة بالخارج.

من جهة ثانية، ربطت "شوف تيفي" إتصالا هاتفيا "بإبراهيم أتكارت" رئيس المجلس الإقليمي للحوز باسم الإتحاد الدستوري والذي إنتخب بإجماع أعضاء المجلس بالمنطقة، لأخذ تصريحه حول الموضوع، لكن أرقامه المتحصل عليها خارج التغطية.

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