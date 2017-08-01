جريمة قتل بسيدي بوجيدة بفاس‎ سببها الإنتقام ﻿

عرفت مساء يومه الإثنين منطقة سيدي بوجيدة بفاس وتحديدا قرب مقهى الداخلة بعد صلاة المغرب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المسمى قيد حياته عبد الجبار والملقب بعبيطر.

''شوف تيفي''

عرفت مساء يومه الإثنين منطقة سيدي بوجيدة بفاس وتحديدا قرب مقهى الداخلة بعد صلاة المغرب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها المسمى قيد حياته عبد الجبار والملقب بعبيطر.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن أسباب الجريمة تعود لتصفية حسابات بحيث أن القاتل الملقب باسم القط والمعروف بسوابقه العدلية دخل على الضحية وزوجته محاولا الإعتداء عليها، ما جعل عبد الجبار يقوم بتشويه الملقب بالقط بواسطة السلاح الأبيض، أسفر عن اعتقاله لعدة شهور.

وأضافت مصادرنا أنه فور خروج الهالك من السجن تربص به المدعو القط لينتقم لنفسه ويبثر يد عبد الجبار ولاذ بالفرار، إلى حين عودته اليوم حيث أقدم على قتل عبد الجبار.

هذا وقامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق مفصل في النازلة واعتقال الجاني وإحالته على القضاء لينال جزاءه.