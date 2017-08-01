محاولة سرقة سياح أجانب بدرب السلطان ﻿

شهدت زنقة مولاي اسماعيل التي تربط حي الحبوس بحي البلدية مساء يومه الإثنين محاولة سرقة فاشلة بعدما حاول لصان سلب سائحين أجنبيين ممتلكاتهما بالمنطقة المذكورة.

''شوف تيفي''

شهدت زنقة مولاي اسماعيل التي تربط حي الحبوس بحي البلدية مساء يومه الإثنين محاولة سرقة فاشلة بعدما حاول لصان سلب سائحين أجنبيين ممتلكاتهما بالمنطقة المذكورة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن الجانيان كانا على متن دراجة نارية من نوع c90 حيث أقدما على سرقة السائحين بالقرب من بائع الشباكية المعروف بـ هتلر إلا أنه لولا الالطاف الإلهية لحدث مالا يحمد عقباه .

هذا واستنكر المواطنون مثل هاته الأعمال الإجرامية التي تضرب بعرض الحائط السياحة الأجنبية وبالخصوص خلال فصل الصيف، مطالبين من الجهات الأمنية التدخل للحد من انتشار الجريمة.