الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي قبل قليل من يومه الإثنين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة مثيرة بخصوص الأشخاص الذين يدافعون عن المجرمين، وقال الملولي في تدوينته

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نشر الشرطي الشهير هشام ملولي قبل قليل من يومه الإثنين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تدوينة مثيرة بخصوص الأشخاص الذين يدافعون عن المجرمين، وقال الملولي في تدوينته « بالنسبة لدوك الناس اللي تايدافعو على الشفارة وتيكوليك مساكن ضحايا المجتمع شمن ضحايا تتهضر عليها واش بنادم مباغي لا يقرا وكتافو باردين مياغي لا يخدم لا والو وباغي يلبس الحنشة ب 2000 درهم والكيطما ديال النايك ب 1500 درهم وعطيه الشراب والحشيش والبرتوش والبنات وكولي ضحية المجتمع ... كاملين كبرنا ولاد الشعب عندنا تنحمد الله معندناش تنتكمشو ونحمد الله متنمشيوش نخيطو لبنادم وجهو ونديوليه رزقو لحقاش تا هو مسكين راه ضارب فيها تمارة ... وهدوك اللي تيكوليك مسكين بقا فيا بغيتو يوقف عليك ولا على مك ويصيفطكم تخيطو يوريك مسكين كيف دايرة ... المهم الله يعفو عليهم ويسهل على الجميع ».

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني في شخصها عبد اللطيف الحموشي قرر إيقاف هشام الملولي عن مهامه لمدة شهرين وذلك بسبب عدم امثتاله للأوامر والمثمتلة في عدم نشر الفيديوهات التي توثق للحظات مداهماته وإيقاف المجرمين بمدينة فاس على حسابه السخصي على الفايسبوك.