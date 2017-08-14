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بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 22:11 بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير | بوليتيك
بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير
قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين 14 غشت 2017 بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عددٍ من المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها بإقليم تنغير في إطار

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قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين 14 غشت 2017 بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عددٍ من المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها بإقليم تنغير في إطار مخطط المغرب الأخضر، بعد حلوله سابقا بمنطقة الحسيمة لذات الغرض.

وهمت الزيارة عددا من الأوراش، كمشروع تنمية سلسلة التمور بواحات درعة وتودغة و المعيدر وعالية درعة وباني، وصلت نسبة تقدم هذا المشروع إلى %85 مكن من إعادة تأهيل شبكة الري على طول 315,5 كلم وبناء 44 منشأة هيدروفيلاحية وتنقية 393.000 عش نخيل وتوزيع معدات لتحسين وصيانة جودة المنتوج ٬ وإنشاء 14 وحدة لتثمين وتخزين التمور بسعة 2.100 طن.

وواصل أخنوش جولته التفقدية التي تستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء، بزيارة قرية إكنيون بإقليم تنغير، حيث قام الوزير بإطلاق مشروع تنمية سلسلة اللوز على مساحة 500 هكتار لفائدة 2187 مستفيذ، ويرتقب أن يمكن هذا المشروع الذي يمتد على مدى 3سنوات 2018-2020 من تحسين إنتاج اللوز من 160 طن إلى 2320 طن وانشاء 4 وحدات لتثمين المنتوج ، كما سيمكن من خلق حوالي 193.167 يوم عمل إضافي وذلك بتكلفةٍ اجمالية تناهز 43.5 مليون درهم، كما تفقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقدم اشغال بناء وحدة لتثمين التفاح بجماعة امسمرير وتلمي من والتي ستمكن من تخزين وتبريد وإنتاج عصير وخل التفاح بتكلفةٍ اجمالية تناهز11.8 مليون درهم.

أما، بقلعة امڭونة، وقف الوزير على تقدم أشغال بناء دار الـــورد التي ستمكن من المساهمة في هيكلة سلسلة الورد العطري و خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المتدخلين في سلسلة الورد العطري لفائدة 6000 فلاح بتكلفةٍ اجمالية تصل إلى 7.8 مليون درهم، حيث ثم إطلاق مشروع جديد لتنمية سلسلة التين بدادس على مساحة 1600 هكتار، إذ يرتقب أن يمكن هذا المشروع الدي سيمتد على مدى 3سنوات من تحسين الإنتاج من 2500 طن إلى 5500 طن وغرس 600 هكتار إضافية وانشاء 4 وحدات لتثمين المنتوج . كما سيمكين من خلق حوالي 193.167 يوم عمل إضافي وذلك بتكلفةٍ اجمالية تناهز33,9مليون درهم.

وفي ذات السياق، إطلع الوزير بجماعات امسمرير و تلمي و اغيل نومكون على مشاريع التنمية القروية من خلال زيارة تقدم أشغال تهيئة المسالك القروية التي تندرج ضمن إطار مشروع تأهيل جماعات امسمرير و تلمي و اغيل نومكون الدي يهدف إلى استصلاح شبكة الري على طول 46 كلم وبناء المنشآت الفنية وحماية الأراضي الفلاحية على طول 7 كلم وتهيئة 8 مسالك قروية على طول 45 كلم بتكلفةٍ اجمالية تصل إلى 85 مليون درهم.

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