خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو'' ﻿

مباشرة بعد إقصاء أعضاء من السفر إلى الجزائر، كشفت فيديوهات مصورة لمروجي أطروحة البوليساريو داخل الصحراء المغربية، عن تلاعبات في أموال جمعيات بهدف السفر للخارج خدمة لأجندة البوليساريو.

شوف تيفي

مباشرة بعد إقصاء أعضاء من السفر إلى الجزائر، كشفت فيديوهات مصورة لمروجي أطروحة البوليساريو داخل الصحراء المغربية، عن تلاعبات في أموال جمعيات بهدف السفر للخارج خدمة لأجندة البوليساريو.

وحسب ذات المصادر، كشف رئيس إحدى جمعيات المعاقين بمدينة العيون في مقطع ، عن معطيات صادمة، حيث يقوم بعض ممن يطلقون عليهم ''بإنفصاليي الداخل'' الذين يحتمون بغطاء النشطاء الحقوقيين، بإستغلال الأموال العموميين للسفر نحو الخارج والبحث لعائلاتهم ومقربين منهم عن أوراق الإقامة بالدول الإسكندنافية في إطار''اللجوء السياسي''.

وتأتي المعطيات الصادمة الذي كشف عنها الفيديو، تزامنا وسفر أزيد من 50 شخص ينتمون للأقاليم الجنوبية، نحو التراب الجزائري للمشاركة في مخيم صيفي ''ببومرداس'' برعاية من المخابرات الجزائرية وجبهة البوليساريو.