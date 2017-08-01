 خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية | بووز

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم | مجتمع

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم

نايضة في باريس الفرنسية وهاشنو واقع | دولي

نايضة في باريس الفرنسية وهاشنو واقع

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير | بوليتيك

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير

خطير.. إتهامات بين إنفصاليي الداخل تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح البوليساريو | بوليتيك

خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو''

انهيار عمارة مكونة من 5 طوابق على المباشر بمصر‎ | بووز

انهيار عمارة مكونة من 5 طوابق على المباشر بمصر‎

بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة | مجتمع

بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة

خطـــير: مغربية تُصور أفلام إباحية لأطفال قاصرين و تُرسلها عبر الواتساب | حوادث و حقوق

خطـــير: مغربية تُصور أفلام إباحية لأطفال قاصرين و تُرسلها عبر الواتساب

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو''

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 20:12 خطير.. إتهامات بين إنفصاليي الداخل تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح البوليساريو | بوليتيك
خطير.. إتهامات بين ''إنفصاليي الداخل'' تكشف تلاعبات مالية وسفريات لصالح ''البوليساريو''
مباشرة بعد إقصاء أعضاء من السفر إلى الجزائر، كشفت فيديوهات مصورة لمروجي أطروحة البوليساريو داخل الصحراء المغربية، عن تلاعبات في أموال جمعيات بهدف السفر للخارج خدمة لأجندة البوليساريو.

شوف تيفي

مباشرة بعد إقصاء أعضاء من السفر إلى الجزائر، كشفت فيديوهات مصورة لمروجي أطروحة البوليساريو داخل الصحراء المغربية، عن تلاعبات في أموال جمعيات بهدف السفر للخارج خدمة لأجندة البوليساريو.

وحسب ذات المصادر، كشف رئيس إحدى جمعيات المعاقين بمدينة العيون في مقطع ، عن معطيات صادمة، حيث يقوم بعض ممن يطلقون عليهم ''بإنفصاليي الداخل'' الذين يحتمون بغطاء النشطاء الحقوقيين، بإستغلال الأموال العموميين للسفر نحو الخارج والبحث لعائلاتهم ومقربين منهم عن أوراق الإقامة بالدول الإسكندنافية في إطار''اللجوء السياسي''.

وتأتي المعطيات الصادمة الذي كشف عنها الفيديو، تزامنا وسفر أزيد من 50 شخص ينتمون للأقاليم الجنوبية، نحو التراب الجزائري للمشاركة في مخيم صيفي ''ببومرداس'' برعاية من المخابرات الجزائرية وجبهة البوليساريو.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الأقاليم الجنوبية المعاقين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير | بوليتيك

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس

الحبيب المالكي يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين | بوليتيك

''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين

عاجل وبالصورة..الفرحة بالقصر الملكي: الأسرة العلوية الشريفة تُرزق بمولود جديد | بوليتيك

عاجل وبالصورة..الفرحة بالقصر الملكي: الأسرة العلوية الشريفة تُرزق بمولود جديد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ابن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي محيح فالمغرب..أسرار خاصة يكشفها في أول خروج إعلامي..علاقته بوالده/المغرب/وموسيقى كْناوة | معانا فنان
منذ 14 دقيقة

ابن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي محيح فالمغرب..أسرار خاصة يكشفها في أول خروج إعلامي..علاقته بوالده/المغرب/وموسيقى كْناوة

بعد انتقاله للرجاء عبد الرحيم شاكير يُفجرها في وجه الجيش الملكي وهذه أسباب اختياره القلعة الخضراء | معانا فنان

بعد انتقاله للرجاء عبد الرحيم شاكير يُفجرها في وجه الجيش الملكي وهذه أسباب اختياره القلعة الخضراء

قبل أسبوعين على عيد الأضحى..شوفو أصغر حولي وها شحال الثمن ديالو فكازا | بــووز

قبل أسبوعين على عيد الأضحى..شوفو أصغر حولي وها شحال الثمن ديالو فكازا

قبل أسبوعين على عيد الأضحى..أكبر حولي بـ5600 درهم وهافين كاين | بــووز

قبل أسبوعين على عيد الأضحى..أكبر حولي بـ5600 درهم وهافين كاين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية | بووز
منذ 9 دقائق

شيخة امريكية تعلم أمريكيات الرقص ديال الشيخات المغربيات في قلب نيويورك، الشيخات وصلو للعالمية

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم | مجتمع

الشرطي الملولي يرد على الناس لكيدافعو على الشفارة وها شنو قال ليهم

نايضة في باريس الفرنسية وهاشنو واقع | دولي

نايضة في باريس الفرنسية وهاشنو واقع

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير | بوليتيك

بعد الحسيمة.. أخنوش يتفقد مشاريع وزارة الفلاحة بإقليم تنغير

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.