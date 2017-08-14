 بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة ﻿
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بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة | مجتمع

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بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 22:02 بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة | مجتمع
بالصور.. سيدة تضع مولودها وسط حافلة للنقل العمومي بمراكش..وهذا ما حصلت عليه رفقة رضيعتها مدى الحياة
كشفت شركة ''ألزا مراكش'' على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بأن يوم الجمعة 28 يوليوز الماضي، عرف في تمام الساعة 10:15 في خط 33 الحافلة القادمة من أيت يمور، صراخ امرأة حامل قادمة للفحص عند طبيبها بمراكش، بسبب

"شوف تيفي"

كشفت شركة "ألزا مراكش" على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بأن يوم الجمعة 28 يوليوز الماضي، عرف في تمام الساعة 10:15 في خط 33 الحافلة القادمة من أيت يمور، صراخ امرأة حامل قادمة للفحص عند طبيبها بمراكش، بسبب ألم المخاض.

وأوضحت الشركة أن سائق ألزا، قام بإخلاء الحافلة على الفور، وقامت أم زوجها التي كانت ترافقها وبمساعدة امرأتين بكل شجاعة بمواجهة الموقف ويكونن بمثابة القابلات، وبعد مُضي وقت عصيب صرخ المولود ليتنفس الجميع الصعداء.

وأضافت الشركة بأن سائقها وبالتعاون مع إدارة المراقبة بالشركة، قاموا بإبلاغ الوقاية المدنية ليتم نقل الأم والمولودة إلى المستشفى من أجل تتبع حالتهما، مشيرة إلى أنها تفتخر برد فعل سائقها والنساء اللواتي أنقذن الموقف، مقدمة أَحَرِ تهانيها للأم الشجاعة.

وأكدت الشركة بأنها وللاحتفال بهذا الخبر السعيد فإنها قدمت النقل المجاني للأم والطفلة في جميع الخطوط التابعة لها وذلك مدى الحياة.

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