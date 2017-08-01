خطـــير: مغربية تُصور أفلام إباحية لأطفال قاصرين و تُرسلها عبر الواتساب ﻿

يجري القضاء الإسباني محاكمة شابة مغربية، تورطت في تصوير قاصرين في وضعيات جنسية ونشر أشرطة وصور تتضمن موادة إباحية واستغلال قاصرين بواسطة إغراءات مالية.

شوف تيفي

يجري القضاء الإسباني محاكمة شابة مغربية، تورطت في تصوير قاصرين في وضعيات جنسية ونشر أشرطة وصور تتضمن موادة إباحية واستغلال قاصرين بواسطة إغراءات مالية.

وبينما كان البحث منصبا لتحديد الضحايا وضمنهم أطفال، أوقفت عناصر الحرس المدني الأسبوع المنصرم بمليلية المحتلة شابة تبلغ من العمر 23 سنة بعد ثبوت ضلوعها في إرسال مواد إباحية عبارة عن تسجيلات فيديو وصور تتعلق في معظمها بممارسات تظهر قاصرين في وضعيات جنسية.

وكشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء أن قيادة الحرس المدني بمليلية قالت إن الشابة التي تحمل الجنسية المغربية كانت ترسل هذه الأفلام الإباحية عن طريق تقنية الواتساب إلى مجموعات مغلقة، وأضافت المصادر ذاتها أن عملية إلقاء القبض على المتهمة المغربية جاءت بناء على أوامر من الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بمليلية وخلصت الأبحاث التي أنجزتها الضابطة القضائية المختصة إلى أن المتهمة كانت تستعمل مجموعة محادثة مغلقة على تقنية الواتساب طعما لإصطياد الضحايا من القاصرين ثم تقنعهم بالمشاركة في تصوير تلك الأفلام الإباحية مقابل مبالغ مالية مستغلة في ذلك رغبة الأطفال في الحصول على المال.