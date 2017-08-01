 الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء

الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو | مجتمع

الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو

بالفيديو..توم كروز يتعرض لحادث خلال تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو..توم كروز يتعرض لحادث خلال تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد

في غياب زوجها ..دخلات عشيقها لممارسة الجنس في فراش الزوجية وهاشنو وقع منين حصلات ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

في غياب زوجها ..دخلات عشيقها لممارسة الجنس في فراش الزوجية وهاشنو وقع منين حصلات ضواحي مراكش

مثير وبالصورة .. تراكتور يقتحم شاطئ طماريس وسط دهشة المصطافين | مجتمع

مثير وبالصورة .. ''تراكتور'' يقتحم شاطئ طماريس وسط دهشة المصطافين

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس | بوليتيك

عاجل:والي بنك المغرب ينفي ترشيحه لمنصب مستشار الملك محمد السادس

مروع وبالصور..حافلة لنقل المسافرين تنحرف عن الطريق بآسفي..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

مروع وبالصور..حافلة لنقل المسافرين تنحرف عن الطريق بآسفي..وها شنو وقع

الحبيب المالكي يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين | بوليتيك

''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين

فضيحة أخلاقية تهز ميرلفت..ضبط بائعات هوى رفقة شخصين داخل وكر للدعارة | حوادث و حقوق

فضيحة أخلاقية تهز ميرلفت..ضبط بائعات هوى رفقة شخصين داخل وكر للدعارة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 20:55 الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو | مجتمع
الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو
علم من مصدر دبلوماسي أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطعما، ليلة الأحد-الاثنين، بالعاصمة البوركينابية (واغادوغو).

"شوف تيفي"+"و م ع"

 علم من مصدر دبلوماسي أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطعما، ليلة الأحد-الاثنين، بالعاصمة البوركينابية (واغادوغو).

وأكد نائب سفير المغرب في بوركينافاسو، محمد أبرغاز، في اتصال بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لا توجد أي ضحية من جنسية مغربية.

وقال "لقد زرنا مختلف مستشفيات مدينة واغادوغو، ولم نلحظ وجود أي مواطن مغربي ضمن ضحايا هذا العمل الإرهابي".

وكان هذا الاعتداء الإرهابي استهدف مطعما تركيا بالعاصمة يرتاده الأجانب بشكل منتظم.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية البوركينابية فقد خلف هذا الاعتداء مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة بوركينابيين وثمانية أجانب هم كندي وكويتيان اثنان وفرنسي وسنغالي ونيجيري ولبناني وتركي. ولم يتم بعد تحديد هوية ثلاثة ضحايا آخرين.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوركينافاسو المغاربة مصدر دبلوماسي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة .. تراكتور يقتحم شاطئ طماريس وسط دهشة المصطافين | مجتمع

مثير وبالصورة .. ''تراكتور'' يقتحم شاطئ طماريس وسط دهشة المصطافين

بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال | مجتمع

بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده | مجتمع

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور | مجتمع

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو أشنو وقع حدا ماكدونالد ديال عين الذياب بالليل..زماركيات محيحات و القضية سالات عند البوليس | بــووز
منذ 20 دقيقة

شوفو أشنو وقع حدا ماكدونالد ديال عين الذياب بالليل..زماركيات محيحات و القضية سالات عند البوليس

بعد انفجار مصبنة بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع لدار فوق منها (فيديو) | بــووز

بعد انفجار مصبنة بالدارالبيضاء..شوفو أشنو وقع لدار فوق منها (فيديو)

خبر اليوم.. ذكرى استرجاع وادي الذهب محطة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة الترابية | خبر اليوم

خبر اليوم.. ذكرى استرجاع وادي الذهب محطة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة الترابية

قصة صادمة:بوليسي كبير فالرباط..واعدني بالزواج ومنين ولدت معاه بعلاقة غير شرعية تخلى عليها و دخلت الحبس ..بغيتو يشوف غير ولدو | بــووز

قصة صادمة:بوليسي كبير فالرباط..واعدني بالزواج ومنين ولدت معاه بعلاقة غير شرعية تخلى عليها و دخلت الحبس ..بغيتو يشوف غير ولدو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

عاجل و بالفيديو.. هذا هو سبب الانفجار الذي هز مصبنة بالدارالبيضاء

الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو | مجتمع

الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو

بالفيديو..توم كروز يتعرض لحادث خلال تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو..توم كروز يتعرض لحادث خلال تصويره لمشهد خطير في فيلمه الجديد

في غياب زوجها ..دخلات عشيقها لممارسة الجنس في فراش الزوجية وهاشنو وقع منين حصلات ضواحي مراكش | حوادث و حقوق

في غياب زوجها ..دخلات عشيقها لممارسة الجنس في فراش الزوجية وهاشنو وقع منين حصلات ضواحي مراكش

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.