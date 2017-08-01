الكشف عن حقيقة وجود مغاربة ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي على مطعم بعاصمة بوركينا فاصو ﻿

علم من مصدر دبلوماسي أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطعما، ليلة الأحد-الاثنين، بالعاصمة البوركينابية (واغادوغو).

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم من مصدر دبلوماسي أنه لا يوجد أي مواطن مغربي ضمن ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطعما، ليلة الأحد-الاثنين، بالعاصمة البوركينابية (واغادوغو).

وأكد نائب سفير المغرب في بوركينافاسو، محمد أبرغاز، في اتصال بوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لا توجد أي ضحية من جنسية مغربية.

وقال "لقد زرنا مختلف مستشفيات مدينة واغادوغو، ولم نلحظ وجود أي مواطن مغربي ضمن ضحايا هذا العمل الإرهابي".

وكان هذا الاعتداء الإرهابي استهدف مطعما تركيا بالعاصمة يرتاده الأجانب بشكل منتظم.

وحسب وزارة الشؤون الخارجية البوركينابية فقد خلف هذا الاعتداء مقتل 18 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة بوركينابيين وثمانية أجانب هم كندي وكويتيان اثنان وفرنسي وسنغالي ونيجيري ولبناني وتركي. ولم يتم بعد تحديد هوية ثلاثة ضحايا آخرين.