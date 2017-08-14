مثير وبالصورة .. ''تراكتور'' يقتحم شاطئ طماريس وسط دهشة المصطافين ﻿

تعرف شواطئ البيضاء فوضى عارمة وتسيبا كبيرا يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين مما جعل العديد من المصطافين يستنكرون سوء منظر الشواطئ المغربية هذه السنة، بدون أي تفاعل ايجابي من الجهات المعنية أو

''شوف تيفي''



تعرف شواطئ البيضاء فوضى عارمة وتسيبا كبيرا يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين مما جعل العديد من المصطافين يستنكرون سوء منظر الشواطئ المغربية هذه السنة، بدون أي تفاعل ايجابي من الجهات المعنية أو فرض أي رقابة في هذا الإطار.

وبعد تفشي ظاهرة انتشار الكلاب والجمال والخيول والأزبال داخل الشواطئ ونشر بعض الصور في صفحات التواصل الإجتماعي فايسبوك نشرت ''الصباح'' في صدر جريدتها لعدد اليوم صورة لتراكتور يتجول بشاطئ طماريس وسط استغراب الجميع.

حيث تمكن سائق هذا الجرار من الدخول إلى وسط المصطافين بشاطئ طماريس ، والمرور على بعد خطوات منهم، مهددا سلامة المواطنين ، ماجعل العديد منهم يتساءل عن سر وجوده ودور أمن الشواطئ فيما قال أحدهم متنذرا ''هذا الحرث البحري على وزن الصيد البحري''

هذا وقد تناولت العديد من صفحات الفايسبوك الصورة بين تدوينات تستنكر هذا المشهد ، وتدوينات تستهزئ لغياب الجهات المسؤولة والمعنية.