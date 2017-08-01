 ''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين ﻿
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''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين

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''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 19:39 الحبيب المالكي يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين | بوليتيك
''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين
رغم العديد من الإندارات وذكر أسماء المتغيبين خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، لم يجرؤ رئيس مجلس النواب ''الحبيب المالكي'' وأعضاء مكتبه المسير من تفعيل قرار الإقتطاع من تعويضات النواب البرلمانيين

شوف تيفي:

رغم العديد من الإندارات وذكر أسماء المتغيبين خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، لم يجرؤ رئيس مجلس النواب "الحبيب المالكي" وأعضاء مكتبه المسير من تفعيل قرار الإقتطاع من تعويضات النواب البرلمانيين إسوة بموظفي القطاع العام.

وكشف عضو بالمكتب المسير للمجلس، أن البرلمانيين يعيقون أي إصلاح جديد أو تعديل داخل القانون الداخلي للمجلس والذي سيسمح بالإقتطاع الأوتوماتيكي لأعضاء المجلس، خاصة أن الجلسة الأخيرة عرفت صدامات بين البرلمانيين حول تسجيلهم كمتغيبين ناهيك عن الإقتطاع من الأجور.

وأضاف ذات المصدر، أن "الحبيب المالكي" متخوف من حركة تمرد للفرق البرلمانية ضد خطوة الإقتطاع من أجور البرلمانيين، حيث ستكشف الأيام المقبلة أن التعديل في القانون الداخلي للمجلس حول هذه النقطة لن تعرف توافقا بين الأعضاء، خاصة في ظل أزمة الغيابات المتكررة للبرلمانيين.

وكان العديد من البرلمانيين والمتتبعين للشأن التشريعي طالبوا بالإقتطاع من تعويضات البرلمانيين إسوة بالموظفين العموميين.

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الحبيب المالكي يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين | بوليتيك

''الحبيب المالكي'' يفشل في الإقتطاع من أجور البرلمانيين المُتغيبين إسوة بالموظفين

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