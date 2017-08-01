عاجل: ضحايا فيضانات السيراليون يرتفع إلى 312 قتيلا ﻿

أفاد متحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون، اليوم الإثنين، أن 312 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات ضخمة ضربت العاصمة فريتاون.

شوف تيفي:

أفاد متحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون، اليوم الإثنين، أن 312 شخصا لقوا حتفهم جراء فيضانات ضخمة ضربت العاصمة فريتاون.

وقال باتريك ماساكوا، في تصريح صحفي، إن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في فريتاون، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة.

وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مصرع 180 شخصا جراء هاته الفيضانات والسيول التي ضربت عاصمة سيراليون، حسب ما صرح مصدر طبي.

وأبرز أخصائي تشريح الجثث في مستشفى كونوت في فريتاون، محمد سنه، إن المستشفى استقبل 180 جثة "على الأقل"، ولم يعد لديه مكان لاستقبال المزيد بسبب العدد الهائل للجثث التي نقلت إلى المركز الطبي.

وتضرب الفيضانات فريتاون، وهي مدينة ساحلية مكتظة يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، كل عام إثر استمرار هطول الأمطار عدة أشهر وهو ما يدمر المساكن المؤقتة فيها ويزيد من مخاطر انتقال أمراض مثل الكوليرا.