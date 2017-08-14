 بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال ﻿
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بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 18:30 بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال | مجتمع
بالصورة.. هشام ملولي بالرغم من توقيفه عن العمل: ينشر صورة لص تم إيقافه من طرف ساكنة فاس..وها شنو قال
نشر الشرطي الشهير هشام ملولي الموقوف عن العمل لمدة شهرين، قبل قليل من يومه الاثنين، صورة لأحد الأشخاص، الذي قال إنه لص، تمكن مواطنون يومه الاثنين من إيقافه بمدينة فاس.

"شوف تيفي"

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي الموقوف عن العمل لمدة شهرين، قبل قليل من يومه الاثنين، صورة لأحد الأشخاص، الذي قال إنه لص، تمكن مواطنون يومه الاثنين من إيقافه بمدينة فاس.

وكتب ملولي في تدوينته التي علق بها على الصورة "أحد أفراد العصابة التي روعت ساكنة واد فاس وحي تغاث بالكريساج وسرقة الدراجات النارية تحية كبيرة لشرطة مدينة فاس والشرطة المغربية على مجهوداتهم الجبارة للتصدي من حديد لمثل هؤلاء حثالة المجتمع ميهزش تا تسرفيقة والحكرة والتعدي على مواطنين أبرياء.. الشرطة الوطنية المغربية ... الله . الوطن . الملك".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الصفحات الفايسبوكية الفاسية، نشرت يومه الاثنين، مقطع فيديو يظهر لحظة إيقاف المعني بالأمر بحي الأدارسة بفاس.

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المغرب شوف تيفي فاس ملولي الشرطي الشهير

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