 مثير: هذا ما قام به مسؤول كبير بعدما كشف عن عضوه الذكري في حفل وهذه هي التفاصيل ﻿
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مثير: هذا ما قام به مسؤول كبير بعدما كشف عن عضوه الذكري في حفل وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 17:41 مثير: هذا ما قام به مسؤول كبير بعدما كشف عن عضوه الذكري في حفل وهذه هي التفاصيل | دولي
مثير: هذا ما قام به مسؤول كبير بعدما كشف عن عضوه الذكري في حفل وهذه هي التفاصيل
في قضية مثيرة أثارت زوبعة كبيرة بالسويد، قدم وزير مالية سابق في السويد استقالته من نيابة رئاسة مجموعة سياسية مهمة في البلاد ،وقدم اعتذاراته العلنية إلى السويديين، بعدما تصرف بشكل شائن خلال حفلة

"شوف تيفي"

في قضية مثيرة أثارت زوبعة كبيرة بالسويد، قدم وزير مالية سابق في السويد استقالته من نيابة رئاسة مجموعة سياسية مهمة في البلاد ،وقدم اعتذاراته العلنية إلى السويديين، بعدما تصرف بشكل شائن خلال حفلة عائلية صارت حديث الرأي العام .

وحسب مصادر "الصباح" فقد نقلت وسائل إعلام عدة تصريحات لأشخاص كانوا شهودا على ماحصل وقالوا إن "انذرز بورغ " كان في حالة سكر شديد ووجه شتائم الى النساء ، وكشف عن عضوه الذكري عارضا الدخول في مباراة لاختيار أكبر عضو ذكري بين الحضور.

وقال بورغ على صفحته بالفايسبوك انه انسحب من الحياة وانه حتى لا يتذكر ما حصل خلال هذه الحفلة لأنه كان في حالة شكر شديد، وأضاف "انا لا اشرب عادة أكثر من الآخرين ، إلا أنني تعرضت لضغوط شديدة خلال الاشهر القليلة الماضية"' وفي نبذة شخصية عنه على صفحته على الفايسبوك يشير بورغ الى انه يعمل ايضا مستشارا لمجموعة "سيتي" وانه عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي.

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شوف تيفي عضو ذكري السويد

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