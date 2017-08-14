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عاجل.. نقل فنان عربي شهير إلى المصحة لإجراء عملية جراحية عاجلة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 17:19 عاجل.. نقل فنان عربي شهير إلى المصحة لإجراء عملية جراحية عاجلة | ثقافة و فنون
عاجل.. نقل فنان عربي شهير إلى المصحة لإجراء عملية جراحية عاجلة
كشف موقع ''الجوهرة أف أم'' التونسي قبل قليل من يومه الاثنين، عن نقل الفنان نور مهنا اليوم الاثنين إلى مصحة خاصة في ولاية المنستير بتونس والتي خضع بها لعملية جراحية عاجلة.

"شوف تيفي"

 كشف موقع "الجوهرة أف أم" التونسي قبل قليل من يومه الاثنين، عن نقل الفنان نور مهنا اليوم الاثنين إلى مصحة خاصة في ولاية المنستير بتونس والتي خضع بها لعملية جراحية عاجلة.

وأوضح الموقع التونسي أن الطاقم الطبي قرر اجراء عملية جراحية للفنان نتيجة تعرضه لكسور على مستوى ساقه اثر سقوطه أمس بمقر إقامته بأحد النزل بالجهة، مشيرا إلى أن العملية كللت بنجاح ومازال الفنان السوري بالمصحة تحت المراقبة الطبية.

وأضاف الموقع التونسي أن الفنّان السوري نور مهنا، قدم ضمن سهرات مهرجان المنستير الدولي، ، مساء أمس الأحد في معلم الرباط الأثري ، عرضا فنيا "راقيا" بإجماع الذين واكبوه بمختلف شرائحهم وأعمارهم.

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المغرب شوف تيفي نور مهنا الطاقم الطبي تونس المنستير

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