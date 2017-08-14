أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال ﻿

نشر الفنان المغربي أمين التامري المعروف فنيا باسم ''أمينوكس'' يومه الاثنين، تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، يوجه من خلالها رسالة لمن أطلقوا عنه الشائعات وكذا ممن استغلوا مرضه من

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نشر الفنان المغربي أمين التامري المعروف فنيا باسم "أمينوكس" يومه الاثنين، تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوجه من خلالها رسالة لمن أطلقوا عنه الشائعات وكذا ممن استغلوا مرضه من أجل النصب والاحتيال عبر انتحال صفته.

ويظهر في الصورة التي نشر من خلالها "أمينوكس" التدوينة مدير شركة أفريقيا للإنتاج حمزة الغشاوي ، حيث كتب فيها :" للمرة الالف نحن بخير الحمد الله اجازي كل واحد رمانا بالاشاعات".

وأضاف أمين التامري في نفس التدوينة مؤكدا على أنه :" سيوضح الامور قريبا .."، وختم تدوينته بالعديد من الهاشتاغات من بينها هاشتاغ "الله ابارك في عمر سيدي" .

يذكر أن أمينوكس قد استرجع نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعله مع جمهوره من جديد بعد فترة العلاج التي غيبته عن الساحة الفنية.