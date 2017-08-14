 أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال | ثقافة و فنون

أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال

وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة | حوادث و حقوق

وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده | مجتمع

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور | مجتمع

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا | حوادث و حقوق

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 16:42 أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال | ثقافة و فنون
أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال
نشر الفنان المغربي أمين التامري المعروف فنيا باسم ''أمينوكس'' يومه الاثنين، تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، يوجه من خلالها رسالة لمن أطلقوا عنه الشائعات وكذا ممن استغلوا مرضه من

شوف تيفي

نشر الفنان المغربي أمين التامري المعروف فنيا باسم "أمينوكس" يومه الاثنين، تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يوجه من خلالها رسالة لمن أطلقوا عنه الشائعات وكذا ممن استغلوا مرضه من أجل النصب والاحتيال عبر انتحال صفته.

ويظهر في الصورة التي نشر من خلالها "أمينوكس" التدوينة مدير شركة أفريقيا للإنتاج حمزة الغشاوي ، حيث كتب فيها :" للمرة الالف نحن بخير الحمد الله اجازي كل واحد رمانا بالاشاعات".

وأضاف أمين التامري في نفس التدوينة مؤكدا على أنه :" سيوضح الامور قريبا .."، وختم تدوينته بالعديد من الهاشتاغات من بينها هاشتاغ "الله ابارك في عمر سيدي" .

يذكر أن أمينوكس قد استرجع نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعله مع جمهوره من جديد بعد فترة العلاج التي غيبته عن الساحة الفنية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

نصب والاحتيال شوف تيفي امين التامري اميونكس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه يا غريب الأطوار | ثقافة و فنون

ترابي يغني باللغة العربية الفصحى في جديد أغانيه ''يا غريب الأطوار''

بالفيديو | السفير المغربي بأندونيسيا يدرب أطفالا من البلد على ترديد النشيد الوطني المغربي وهكذا غنوه في عيد العرش | ثقافة و فنون

بالفيديو | السفير المغربي بأندونيسيا يدرب أطفالا من البلد على ترديد النشيد الوطني المغربي وهكذا غنوه في عيد العرش

مثير.. الميلودي يتلقى صفعة بالمحمدية.. وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

مثير.. الميلودي يتلقى صفعة بالمحمدية.. وها شنو وقع ليه

نجاة عتابو تكشف حقيقة قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات بسبب رفض المجلس المحلي للمدينة منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها | ثقافة و فنون

نجاة عتابو تكشف حقيقة قيامها بفضح واقع مدينة الخميسات بسبب رفض المجلس المحلي للمدينة منحها رخصة بيع الخمور بمطعمها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات | بــووز
منذ 39 دقيقة

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر | خارج البلاطو

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

أمينوكس يوجه رسالة لمن استغلوا مرضه من اجل النصب والاحتيال

وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة | حوادث و حقوق

وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.