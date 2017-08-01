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وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 16:39 وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة | حوادث و حقوق
وأخيرا..هذا هو مصير قاتل فتاة عثر عليها جثة عارية بغابة بالقليعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها يومه الاثنين، أن مصالح الدرك الملكي بالدشيرة الجهادية، تمكنت من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة عثر عليها قبل أشهر وهي جثة هامدة داخل غابة بالقليعة، وذلك بعد اعتقال

 "شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها يومه الاثنين، أن مصالح الدرك الملكي بالدشيرة الجهادية، تمكنت من فك لغز جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة عثر عليها قبل أشهر وهي جثة هامدة داخل غابة بالقليعة، وذلك بعد اعتقال القاتل.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص ملقب بـ "البيضاوي"، الذي اعترف خلال التحقيق الأولي معه، بارتكابه للجريمة البشعة التي هزت القليعة شهر مارس الماضي، لتقرر النيابة العامة، وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية، عثر عليها مواطنون بغابة القليعة جثة هامدة وهي عارية، وقد تعرضت للتعذيب والضرب ما تسبب في وفاتها.

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