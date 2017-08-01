 خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده | مجتمع

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور | مجتمع

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا | حوادث و حقوق

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس

بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس | بوليتيك

بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 16:37 خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، وألحقوا أضرارا مادية بمجموعة من السيارات على مستوى حي القصبة السكني.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، وألحقوا أضرارا مادية بمجموعة من السيارات على مستوى حي القصبة السكني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه بهم كانوا في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي مواد مخدرة، وألحقوا أضرارا مادية بأربعة عشر سيارة، من بينها سيارة للإسعاف.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص رابع، يشتبه في مشاركته هو الآخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مراكش سيارة الإسعاف أفعال إجرامية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا | حوادث و حقوق

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات | بــووز
منذ 32 دقيقة

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر | خارج البلاطو

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 41 ثانية

خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده | مجتمع

مثير..كسوف بالمغرب..وهذا هو موعده

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور | مجتمع

عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.