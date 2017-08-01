خطير ومروع..أشخاص في حالة تخدير خربوا 14 سيارة بمراكش..وها شنو وقع ﻿

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، وألحقوا أضرارا مادية بمجموعة من السيارات على مستوى حي القصبة السكني.

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص كانوا في حالة تخدير متقدمة، وألحقوا أضرارا مادية بمجموعة من السيارات على مستوى حي القصبة السكني.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه بهم كانوا في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطي مواد مخدرة، وألحقوا أضرارا مادية بأربعة عشر سيارة، من بينها سيارة للإسعاف.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف شخص رابع، يشتبه في مشاركته هو الآخر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.