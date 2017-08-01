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حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 16:35 حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
حجز كمية كبيرة من القرقوبي بالرباط..وهذه هي التفاصيل
تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 50 سنة،

"شوف تيفي"+"و م ع"

 تمكنت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في الأقراص المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه جرى توقيف المشتبه به على متن سيارة خاصة، وتم العثور بحوزته على ستة آلاف قرص مخدر من نوع ريفوتريل، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات الاتجار في المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لتحديد مصدر هذه الأقراص المخدرة المحجوزة.

وذكر البلاغ بأن عملية التوقيف هاته تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أصنافها وأنواعها، وخصوصا الأقراص المخدرة.

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