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عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 15:52 عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور | مجتمع
عاجل وانفراد.. الحسم في محاكمة أرملة مرداس و عشيقها و ابن أخته و الشوافة في جريمة قتل البرلماني المغدور
بعد 7 أشهر،من المحتمل أن يتم الحسم في قضية المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذين تم إيقافهم شهر مارس الماضي، عقب متابعتهم بتهمة القتل العمد و تكوين عصابة إجرامية.

"شوف تيفي"

بعد 7 أشهر،من المحتمل أن يتم الحسم في قضية المتورطين في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذين تم إيقافهم شهر مارس الماضي، عقب متابعتهم بتهمة القتل العمد و تكوين عصابة إجرامية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن جلسة محاكمة أرملة مرداس"وفاء" و عشيقها "هشام مشتري " و ابن أخته و الشوافة، ستكون بداية شهر شتنبر المقبل و ستكون مغلقة.

و كانت مدينة الدارالبيضاء قد اهتزت ليلة السابع مارس من السنة الجارية على وقع جريمة قتل راح ضحيتها النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد اللطيف مدراس , بعدما أصابه مستشار جماعي بثلاث طلقات نارية بمشاركة من زوجته , في جريمة قال عنها الوكيل العام للملك "النائب العام" باستئنافية الدارالبيضاء، حسن مطار إن دافعها الرئيسي مرتبط بالجنس والمال والرغبة في الانتقام.


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