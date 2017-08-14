عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة ﻿

شوف تيفي:
بعد مجموعة من الشكايات، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء، يومه الإثنين من توقيف أفراد عصابة إجرامية ينشطون في السرقة عبر سيارة سوداء اللون من نوع "داسيا" بالسلاح الأبيض.
و بعد مطاردة هوليودية ،أوقف أصحاب الدراجات من نوع T-Max ،السياراة التي كانت متجهة من شارع القدس إلى امتداد شارع محمد السادس، و قد جرى اعتقال شخصين اثنين ،فيما لاذ متهمين آخرين بالفرار.
و قد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر المنطقة الأمنية بعين الشق لعرضهما أمام العدالة.
و معلوم أن منطقة عين الشق- الإنارة،أصبحت تعيش مؤخرا على وقع تدخلات أمنية كبيرة تساهم حسب السكان في زرع الارتياح في نفوسهم