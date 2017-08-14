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عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 15:46 عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق
عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة
بعد مجموعة من الشكايات، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء، يومه الإثنين من توقيف أفراد عصابة إجرامية ينشطون في السرقة عبر سيارة سوداء اللون من نوع ''داسيا'' بالسلاح الأبيض.

شوف تيفي:

 

بعد مجموعة من الشكايات، تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة عين الشق بالدارالبيضاء، يومه الإثنين من توقيف أفراد عصابة إجرامية ينشطون في السرقة عبر سيارة سوداء اللون من نوع "داسيا" بالسلاح الأبيض.

و بعد مطاردة هوليودية ،أوقف أصحاب الدراجات من نوع T-Max ،السياراة التي كانت متجهة من شارع القدس إلى امتداد شارع محمد السادس، و قد جرى اعتقال شخصين اثنين ،فيما لاذ متهمين آخرين بالفرار.

و قد تم اقتياد الموقوفين إلى مقر المنطقة الأمنية بعين الشق لعرضهما أمام العدالة.

و معلوم أن منطقة عين الشق- الإنارة،أصبحت تعيش مؤخرا على وقع تدخلات أمنية كبيرة تساهم حسب السكان في زرع الارتياح في نفوسهم

 

 

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