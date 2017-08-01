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خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 15:43 خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك
خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قام بزيارة المجلس البلدي لأزرو يوم أمس للإطلاع على المبادرة الجديدة التي أفضت إلى تحرير الملك العمومي بالمدينة.


بوليتيك
شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قام بزيارة المجلس البلدي لأزرو يوم أمس للإطلاع على المبادرة الجديدة التي أفضت إلى تحرير الملك العمومي بالمدينة.

ووفق مصادر من المنطقة، فقد شوهد سعد الدين العثماني برفقة منتخبين وقياديين بحزب العدالة والتنمية بإحدى المقاهي بالمدينة يوم أمس الأحد، حيث قام العثماني بجولة تفقدية لشوارع وأزقة المدينة مرفوقا برئيس بلدية أزرو الذي ينتمي لحزب المصباح.

وأوضح ذات المصدر، أن العثماني قام بتهنئة السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبة التي سهرت على نجاح العملية، حيث يقضي العثماني عطلته رفقة أسرته الصغيرة بمنطقة ميشلفين بمدينة إفران منذ نهاية الأسبوع الماضي.

هذا، وإنتشرت بشكل كبير صورة لقائدة بمدينة أزرو، وهي تشرف بشكل شخصي على تحرير الملك العمومي بالمدينة، خاصة تدخلها بإحدى المقاهي التي هدد صاحبها السلطات المحلية، حيث قامت لتطبيق القانون عبر إعلاق المقهى وحجز كراسيه إلى حين تسوية وضعيته القانونية.



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