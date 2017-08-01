مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا ﻿

عاش سجن ''كاباني'' بمدينة بيروجا الإيطالية ليلة السبت الماضي مواجهات دامية بين السجناء المغاربة والتونسيين أسفرت عن نقل أحدهم للمستشفى.

"شوف تيفي"

عاش سجن "كاباني" بمدينة بيروجا الإيطالية ليلة السبت الماضي مواجهات دامية بين السجناء المغاربة والتونسيين أسفرت عن نقل أحدهم للمستشفى.

وقد خلق الشغب حالة من الهلع وسط السجن إثر قيام سجين تونسي كان قد أنهى لتوه عقوبة السجن الانفرادي بمهاجمة سجينين مغربيين متهمين إياهما بالوشاية و الابلاغ عنه، لتنتقل المواجهات بين باقي سجناء البلدين ولولا تدخل حراس السجن للسيطرة على الوضع بسرعة لكانت الحصيلة ثقيلة.

يذكر أن السجناء المغاربة والتونسيين هم من بين أكثر السجناء العرب المتواجدين في السجون الإيطالية، حيث تشير آخر الإحصائيات أن 3600 مغربي يقبعون هناك، فيما عدد السجناء التونسيين يبقى جد مرتفع بالمقارنة إلى عدد الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا حوالي 2000 سجين تونسي.





