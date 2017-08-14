بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي''،كشفت صحيفة ''challenge'' الناطقة بالفرنسية والمهتمة بالشأن الإقتصادي، أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب من المرتقب أن يتم تعيينه مستشارا للملك محمد السادس.

شوف تيفي





كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي"،كشفت صحيفة "challenge" الناطقة بالفرنسية والمهتمة بالشأن الإقتصادي، أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب من المرتقب أن يتم تعيينه مستشارا للملك محمد السادس.



ونقلا عن الصحيفة، فالجواهري سينضم للديوان الملكي بعد تقلده لأزيد من 14 سنة منصب والي بنك المغرب، والذي من المنتظر أن يخلفه صلاح الدين مزوار في نفس المنصب حسب ذات المصدر.





ووفق الصحيفة، فالجواهري إنضم للعمل ببنك المغرب في عام 1962 حيث شغل العديد من المناصب الإدارية وذلك حتى عام 1978، حيث سيصبح مسؤولا بعد ذلك عن عدة حقائب وزارية خاصة المالية.



