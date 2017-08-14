 بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا | حوادث و حقوق

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس

بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس | بوليتيك

بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس

بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعارتعبيد الطريق مطلبنا | مجتمع

بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعار''تعبيد الطريق مطلبنا''

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق ''الموت'' تيزي نتيشكا

تصدع بين إخوان بنكيران وعاشق الإستوزار محمد يتيم في قفص الإتهام | بوليتيك

تصدع بين إخوان بنكيران و''عاشق الإستوزار'' محمد يتيم في قفص الإتهام

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة | منوعات

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 14:55 بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس | بوليتيك
بعد 14 سنة على رأس بنك المغرب.. احتمال تعيين الجواهري مستشارا للملك محمد السادس
كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي''،كشفت صحيفة ''challenge'' الناطقة بالفرنسية والمهتمة بالشأن الإقتصادي، أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب من المرتقب أن يتم تعيينه مستشارا للملك محمد السادس.

شوف تيفي


كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي"،كشفت صحيفة "challenge" الناطقة بالفرنسية والمهتمة بالشأن الإقتصادي، أن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب من المرتقب أن يتم تعيينه مستشارا للملك محمد السادس.

ونقلا عن الصحيفة، فالجواهري سينضم للديوان الملكي بعد تقلده لأزيد من 14 سنة منصب والي بنك المغرب، والذي من المنتظر أن يخلفه صلاح الدين مزوار في نفس المنصب حسب ذات المصدر.


ووفق الصحيفة، فالجواهري إنضم للعمل ببنك المغرب في عام 1962 حيث شغل العديد من المناصب الإدارية وذلك حتى عام 1978، حيث سيصبح مسؤولا بعد ذلك عن عدة حقائب وزارية خاصة المالية.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الجواهري مستشار الملك شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

تصدع بين إخوان بنكيران وعاشق الإستوزار محمد يتيم في قفص الإتهام | بوليتيك

تصدع بين إخوان بنكيران و''عاشق الإستوزار'' محمد يتيم في قفص الإتهام

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية | بوليتيك

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية

العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي | بوليتيك

العثماني والأزمي يقضيان عطلتهما الصيفية بفندق بإفران تزامنا ووصول الرئيس السينغالي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات | بــووز
منذ 50 دقيقة

بنت الحوات اللي غنات على تعنيف الزوجات..هذه علاقة اسمي بالفنان الشعبي ولد الحوات

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر | خارج البلاطو

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

عاجل و بالصــــور.. برافو أمن عين الشق..توقيف أفراد عصابة كايشفرو بالداسيا بالسيوفة

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي | بوليتيك

خاص..العثماني يزور بلدية أزرو لتهنئة القائدة والسلطات على تحرير الملك العمومي

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا | حوادث و حقوق

مواجهة دامية بين المغاربة والتوانسة في سجن بيروجا

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس | حوادث و حقوق

بالفيديو..لحظة إطلاق الرصاص على شفار بمدينة فاس

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.