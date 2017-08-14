 بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعار''تعبيد الطريق مطلبنا'' ﻿
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بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعارتعبيد الطريق مطلبنا | مجتمع

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بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعار''تعبيد الطريق مطلبنا''

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 14:49 بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعارتعبيد الطريق مطلبنا | مجتمع
بعد ثلاثين سنة من المراسلات...دواوير باشتوكة تنظم سباقا على الطريق تحت شعار''تعبيد الطريق مطلبنا''
كشفت معطيات ووثائق توصلت بها ''شوف تيفي'' عن عزم جمعية توريرت ايزوكاين للتنمية و التعاون بجماعة ايت مزال بإقليم اشتوكة أيت باها، تنظيم سباقها السنوي على الطريق في ثالث أيام عيد الاضحى المبارك تحت

شوف تيفي



كشفت معطيات ووثائق توصلت بها ''شوف تيفي'' عن عزم جمعية توريرت ايزوكاين للتنمية و التعاون بجماعة ايت مزال بإقليم اشتوكة أيت باها، تنظيم سباقها السنوي على الطريق في ثالث أيام عيد الاضحى المبارك تحت شعار'' تعبيد الطريق مطلبنا''.


ووفق مصادر مطلعة، فقد راسل المجتمع المدني طيلة ثلاثة عقود جميع المسؤولين المحليين والمركزيين بمن فيهم وزارة التجهيز والنقل سنة 2011، تطالب بفك العزلة عن الدواوير التي تعيش عزلة عن العام الخارجي مع بداية فصل تساقط الأمطار، حيث لم تجد الجمعيات أي أذان صاغية لحلحلة مشاكلهم.


وحسب ذات المصادر، فالنشاط الرياضي يهدف للتعريف بالمنطقة التي تعرف توافد العديد من أبنائها المشتغلين بمختلف المدن المغربية، خاصة قضية ''طريق إزوكاين'' التي عمرت لأزيد من 30 سنة دون أن يتم إنجازها على الرغم من قيام كافة الفعاليات الجمعوية بالمنطقة بعدة مراسلات للجهات المسؤولة إلا أنها لم تلقى الآذان الصاغية وكان مصيرها الإهمال إسوة بساكنة المنطقة المحرومة من أبسط حقوق العيش.




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الإهمال العطش السباق اشتوكة الطريق شوف تيفي

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