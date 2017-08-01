تصدع بين إخوان بنكيران و''عاشق الإستوزار'' محمد يتيم في قفص الإتهام ﻿

خلف هجوم ''محمد يتيم'' وزير الشغل على حسن طارق ولطيفة البوحسيني وعبد الصمد بلكبير ، جدلا كبيرا بين إخوان بنكيران ، إذ اعتبر يتيم أنهم يبحثون في العدالة والتنمية عن ذلك الحزب الذي افتقدوه في اليسار،

'شوف تيفي''



خلف هجوم ''محمد يتيم'' وزير الشغل على حسن طارق ولطيفة البوحسيني وعبد الصمد بلكبير ، جدلا كبيرا بين إخوان بنكيران ، إذ اعتبر يتيم أنهم يبحثون في العدالة والتنمية عن ذلك الحزب الذي افتقدوه في اليسار، وفي أمينه العام عن المهدي بنبركة وأبراهام السرفاتي .



فتلقى يتيم على إثر ذلك الكلام العديد من الردود من طرف إخوانه، وتدوينات كثيرة لأبناء حزبه تصفه بالرجل الذي لا يختار وقت الكلام ولايعرف متى يلزمه الصمت، وقد سبق أن خلق لهم خلافات كثيرة مع جماعة العدل والإحسان وبعض الأحزاب السياسية بسبب تصريحاته، مستغربين في ذات السياق عن دوافع الرجل الذي يلجأ الى شخصنة العمل السياسي كل مرة بإقحام بعض الزعماء الأحياء منهم والأموات في نقاشاته لأجل تصفية حسابات تخلف مشاكل كبيرة للبيجيدي في ربط أواصر الصداقة التي طالما حاول بنكيران نسجها مع الجميع رغم قوته على مواجهة الجميع في ذات الوقت، مشددين على تعامل يتيم مع الأخطاء السياسية التي يخلقها بطيش لسانه ورمي الآخرين بشتى التهم ،حتى إخوانه داخل العدالة والتنمية لم يسلموا من طول لسانه وعندما يستشعر هذا الأخير بخطئه السياسي القاتل يلتجئ الى نشر اعتذار عبر صفحته الخاصة بالفايسبوك أو اللجوء الى الموقع الإلكتروني للحزب .



أول الردود التي وردت على يتيم هذه المرة من طرف نائب الأمين العام لحزبه سليمان العمراني الذي دعاه الى التشبث بالحكمة وعدم التدقيق والتغاضي لتستمر العلاقة مع الأطراف الأخرى ، أما ماء العينين فقد أكدت أنه أول ما بادرت اليه هو الاعتذار بحيث ربطت الإتصال بمن سمتهم الصديقين العزيزين حسن طارق ولطيفة البوحسيني مشيرة في إعتذارها الى الدور الذي لعبه بنكيران وما راكمه في إحداث تقارب بين مختلف التوجهات مبرزة أنها لا تريد أن تهدم مابناه الزعيم .



وخرج حامي الدين أيضا من جبته لمواجهة ما أصبح معروفا داخل حزب العدالة والتنمية بالجناح الحكومي ووجه رسائل للوزير يتيم، وكتب في تدوينة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قبل سويعات قليلة ''حسن طارق ولطيفة البوحسيني وَعَبد الصمد بلكبير ومصطفى اليحياوي أصدقاء أعزاء أعرف بعضهم منذ أكثر من عقدين من الزمان، وجمعتني مع بعضهم الآخر رحاب الجامعة وحوارات فكرية وسياسية داخل المغرب وخارجه..هم وغيرهم من أبناء اليسار المغربي الحقيقي ملكيون حتى النخاع وديموقراطيون حتى النخاع، ووطنيون حتى النخاع ومن يريد أن يصورهم كمنظرين للصدام مع الملكية فهو بالتأكيد لا يعرفهم جيدا أو تعوزه الحجة ليدافع عن رأيه، فيلجأ لنظرية الشيطنة هروبا من النقاش الحقيقي..''



يأتي هذا بعدما غيبت شبيبة العدالة والتنمية الوزير يتيم عن ملتقى فاس الذي جمع العديد من قيادات حزب البيجيدي بأبناء شبيبته في لقاءات تواصلية واستقبلت كذلك قيادات أحزاب أخرى داخل أرض الوطن وخارجه ، ولأن الشبيبة محسوبة على جناح بنكيران أي تغيب للآخر داخل الحزب يعثبر تغييبا للجناح المعادي لأصدقاء الزعيم كما يسمونه صقور العدالة والتنمية والوزير يتيم هذا يسمونه أبناء شبيبة حزبه بعاشق الإستوزار.





