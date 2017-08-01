مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة ﻿

قامت المحامية الإيطالية من أصول مغربية فرانشيسكا ايماكولاتا شوقي، أمس الأحد، بنشر تغريدة على حسابها في ''تويتر''، استنجدت من خلالها بوزارة الخارجية الإيطالية لإنقاذها بعد أن حاصرتها مياه الفيضانات

"شوف تيفي"



قامت المحامية الإيطالية من أصول مغربية فرانشيسكا ايماكولاتا شوقي، أمس الأحد، بنشر تغريدة على حسابها في "تويتر"، استنجدت من خلالها بوزارة الخارجية الإيطالية لإنقاذها بعد أن حاصرتها مياه الفيضانات داخل فندق يدعى "لاند مارك شيتوان" في نيبال، والذي تقضي به عطلتها الصيفية رفقة ابنها وصديقها.



وحسب وسائل إعلام من بينها موقع "إرم نيوز" فقد أشارت شوقي في تدويناتها إلى انقطاع الماء والكهرباء وضعف الاتصالات الهاتفية، مشيرة إلى أنها محاصرة رفقة 20 طفلا، في الفياضانات التي خلفت 47 قتيلاً.

وكشفت ذات المصادر أن فراشيسكا شوقي المولودة بإيطاليا من أم إيطالية وأب مغربي، كانت مستشارة للبابا فرانسيس، واشتهر اسمها بشكل كبير بعد أن تصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية، عقب تعيينها على رأس لجنة مكلفة بهيكلة مالية الفاتيكان، قبل أن يتم اعتقالها بتهمة خيانة البابا.