 مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق ''الموت'' تيزي نتيشكا

تصدع بين إخوان بنكيران وعاشق الإستوزار محمد يتيم في قفص الإتهام | بوليتيك

تصدع بين إخوان بنكيران و''عاشق الإستوزار'' محمد يتيم في قفص الإتهام

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة | منوعات

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة

بالفيديو..شوفو الوقاحة..شفار مصيفطاه وحدة باش يشفر ملابس الداخليةعلى قبل أعمال الشعوذة بسباتة الدار البيضاء‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو الوقاحة..شفار مصيفطاه وحدة باش يشفر "ملابس الداخلية"على قبل أعمال الشعوذة بسباتة

أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه قلبو | حوادث و حقوق

أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه

مثــــــير.. أُمية الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني | مجتمع

مثــــــير.. ''أُمية'' الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل | مجتمع

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 14:16 مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة | منوعات
مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة
قامت المحامية الإيطالية من أصول مغربية فرانشيسكا ايماكولاتا شوقي، أمس الأحد، بنشر تغريدة على حسابها في ''تويتر''، استنجدت من خلالها بوزارة الخارجية الإيطالية لإنقاذها بعد أن حاصرتها مياه الفيضانات

"شوف تيفي"

قامت المحامية الإيطالية من أصول مغربية فرانشيسكا ايماكولاتا شوقي، أمس الأحد، بنشر تغريدة على حسابها في "تويتر"، استنجدت من خلالها بوزارة الخارجية الإيطالية لإنقاذها بعد أن حاصرتها مياه الفيضانات داخل فندق يدعى "لاند مارك شيتوان" في نيبال، والذي تقضي به عطلتها الصيفية رفقة ابنها وصديقها.


وحسب وسائل إعلام من بينها موقع "إرم نيوز" فقد أشارت شوقي في تدويناتها إلى انقطاع الماء والكهرباء وضعف الاتصالات الهاتفية، مشيرة إلى أنها محاصرة رفقة 20 طفلا، في الفياضانات التي خلفت 47 قتيلاً.

وكشفت ذات المصادر أن فراشيسكا شوقي المولودة بإيطاليا من أم إيطالية وأب مغربي، كانت مستشارة للبابا فرانسيس، واشتهر اسمها بشكل كبير بعد أن تصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية، عقب تعيينها على رأس لجنة مكلفة بهيكلة مالية الفاتيكان، قبل أن يتم اعتقالها بتهمة خيانة البابا.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مغربية فرانشيسكا شوقي الفيضانات النيبال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

من عجائب تيجيني : لحمارة ديال مشرع بلقصيري كتعطي السعادة والحنان للأطفال | منوعات

من عجائب تيجيني : ''لحمارة'' ديال مشرع بلقصيري كتعطي السعادة والحنان للأطفال

بالصور.. أب يُجازف بطفلته ويعرض حياتهما للخطر | منوعات

بالصور.. أب يُجازف بطفلته ويعرض حياتهما للخطر

مثير..بعد واقعة الحمارة بسيدي قاسم: جمعية حقوقية تفجرها وتطالب بإدارج التربية الجنسية في المقررات الدراسية | منوعات

مثير..بعد واقعة الحمارة بسيدي قاسم: جمعية حقوقية تفجرها وتطالب بإدارج التربية الجنسية في المقررات الدراسية

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض | منوعات

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو) | روبورتاج

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق الموت تيزي نتيشكا | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

خطير وبالصور.. انهيار صخري بطريق ''الموت'' تيزي نتيشكا

تصدع بين إخوان بنكيران وعاشق الإستوزار محمد يتيم في قفص الإتهام | بوليتيك

تصدع بين إخوان بنكيران و''عاشق الإستوزار'' محمد يتيم في قفص الإتهام

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة | منوعات

مثير..الفيضانات بالنيبال قتلت 47 شخصا وحاصرت مغربية مشهورة

بالفيديو..شوفو الوقاحة..شفار مصيفطاه وحدة باش يشفر ملابس الداخليةعلى قبل أعمال الشعوذة بسباتة الدار البيضاء‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..شوفو الوقاحة..شفار مصيفطاه وحدة باش يشفر "ملابس الداخلية"على قبل أعمال الشعوذة بسباتة

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.