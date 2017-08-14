 أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه قلبو ﻿
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أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه قلبو

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 13:53 أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه قلبو | حوادث و حقوق
أول صورة تهز النفوس لضحية جريمة أزمور: معطيات تظهر لأول مرة بخصوص الضحية لي ذبحو مُلتحي و كلا ليه قلبو
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب، للطفل الضحية الذي قتل بأزمور وسط الأسبوع الماضي، والتي ظهر خلالها غارقا في بحر من الدماء بعد أن ذبحه وحش آدمي من الوريد إلى الوريد.

'شوف تيفي''

 

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة بشعة تهز النفوس وتدمي القلوب، للطفل الضحية الذي قتل بأزمور وسط الأسبوع الماضي، والتي ظهر خلالها غارقا في بحر من الدماء بعد أن ذبحه وحش آدمي من الوريد إلى الوريد.

وفي تفاصيل جديدة بخصوص هوية الضحية البالغ من العمر حوالي 16 سنة، فإنه ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وقد غادر منزل أسرته التي تعرفت على مكانه مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي'' معطيات وفيديوهات حول الجريمة.

وأكد مصدر ''شوف تيفي'' أن الضحية كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كان عاجزا عن الكلام، موضحا بأنه غادر منزل أسرته منذ طويلة وانقطعت أخباره بشكل كلي.
تجدر الإشارة إلى أن الضحية، تعرض للذبح على يد شخص من ذوي السوابق العدلية داخل مقبرة مهجورة بمدينة أزمور، والذي عمد كذلك إلى شرب دمائه وأكل قلبه.

 

 

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المغرب شوف تيفي الضحية أزمور الوريد الدار البيضاء

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