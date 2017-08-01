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رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 13:13 رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل | مجتمع
رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل
علمت ''شوف تيفي'' أن المنحة التي سيحصل عليها طلبة التكوين المهني ستتوزع على ثلاثة أشطر خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث سيحصلون على القسم الأول منتصف أكتوبر المقبل، فيما الثاني أواخر شهر فبراير

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن المنحة التي سيحصل عليها طلبة التكوين المهني ستتوزع على ثلاثة أشطر خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث سيحصلون على القسم الأول منتصف أكتوبر المقبل، فيما الثاني أواخر شهر فبراير والثالث شهر ماي من السنة المقبلة.

وكما سبق وأن أشارت الحكومة في بلاغ صحفي سابق، سيتم تشكيل لجان إقليمية، بوجود جميع المتدخلين من سلطة محلية ومنتخبة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والتكوين المهني، حيث سيتم توزيع المنحة حسب الأوضاع الإجتماعية لكل طالب.

وسيحصل على المنحة التي ستوازي تقريبا منحة الطلبة الجامعيين وفقا للتقديرات الأولية، حيث ثم نشر مرسوم إستفادة طلبة التكوين المهني الحاصلين على الباكالوريا من المنحة في الجريدة الرسمية، مايعني دخوله حيز التنفيذ.


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