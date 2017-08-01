يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة ﻿

مجزرة حقيقية، وقعت في السعودية أمس الأحد، بطلها مواطن سعودي وزوجته الحامل وابنه وابنته في حي المتنزهات، بعد أن سدد طعنات متفرقة لهم، فارقوا على إثرها الحياة.



"شوف تيفي"



مجزرة حقيقية، وقعت في السعودية أمس الأحد، بطلها مواطن سعودي وزوجته الحامل وابنه وابنته في حي المتنزهات، بعد أن سدد طعنات متفرقة لهم، فارقوا على إثرها الحياة.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد كشف الزوج القاتل، أن ارتكابه للجريمة البشعة، جاء بعد علمه بإصابته بنقص المناعة المكتسبة "السيدا" ونقل العدوى إلى زوجته، وشكوكه حول انتقال المرض لطفليه، ما جعله يقدم على قتلهم قبل أن يفتك المرض بهم.



وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني وفور اعتقاله، أًخضع لفحص سلامة قواه العقلية، كما خضع لتحاليل للكشف عن احتمالية تعاطيه المخدرات.