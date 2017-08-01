 يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثــــــير.. أُمية الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني | مجتمع

مثــــــير.. ''أُمية'' الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل | مجتمع

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة

هام للمغاربة المقيمين بالسعودية: الطرد ينتظركم من السعودية بسبب الحج | مجتمع

هام للمغاربة المقيمين بالسعودية: الطرد ينتظركم من السعودية بسبب الحج

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية | بوليتيك

المغرب يحتفل اليوم بهذه الذكرى التاريخية

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى | بووز

عاجل : إعلان حالة الطوارئ في فيرجينيا بعد سقوط قتلى وجرحى

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 14 غشت 2017 / 12:58 يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة
مجزرة حقيقية، وقعت في السعودية أمس الأحد، بطلها مواطن سعودي وزوجته الحامل وابنه وابنته في حي المتنزهات، بعد أن سدد طعنات متفرقة لهم، فارقوا على إثرها الحياة.


"شوف تيفي"

مجزرة حقيقية، وقعت في السعودية أمس الأحد، بطلها مواطن سعودي وزوجته الحامل وابنه وابنته في حي المتنزهات، بعد أن سدد طعنات متفرقة لهم، فارقوا على إثرها الحياة.

وحسب وسائل إعلام سعودية فقد كشف الزوج القاتل، أن ارتكابه للجريمة البشعة، جاء بعد علمه بإصابته بنقص المناعة المكتسبة "السيدا" ونقل العدوى إلى زوجته، وشكوكه حول انتقال المرض لطفليه، ما جعله يقدم على قتلهم قبل أن يفتك المرض بهم.


وأضافت المصادر ذاتها أن الجاني وفور اعتقاله، أًخضع لفحص سلامة قواه العقلية، كما خضع لتحاليل للكشف عن احتمالية تعاطيه المخدرات.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيدا السعودي الزوج الزوجة الأبناء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مشرملين يهاجمون حافلة للنقل العمومي بالحجارة بمدينة أكادير

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة | حوادث و حقوق

بالصورة..حادثة خايبة بعين حرودة ضواحي البيضاء..والسبب السرعة المفرطة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر | خارج البلاطو
منذ 44 دقيقة

العطلة الصيفية ماتت مع عيد الكبير و الدخول المدرسي و الناس كاعيين فالبحر

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على شوف تيفي‎ | خارج البلاطو

بالفيديو..آخر خروج إعلامي للمجاهد الاستقلالي و نقيب الصحافيين المرحوم عبد الكريم غلاب على ''شوف تيفي''‎

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت | خارج البلاطو

بالفيديو..مضاربة فالمرسى على قبل الحوت

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو) | روبورتاج

أطفال لا حول لهم و لا قوة..كون لقينا فين نتلاهاو منحيدوش حوايجنا و نمشيو عند لحمارة..شهادة صادمة من مشرع بلقصيري (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثــــــير.. أُمية الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني | مجتمع
منذ 5 دقائق

مثــــــير.. ''أُمية'' الشباب المغاربة بلغت 11 في المائة على الصعيد الوطني

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا | حوادث و حقوق

عاجل.. دْخلات لحمام بالنقاب و جبدات التيليفون..شوفو أشنو وقع فحمام شعبي فكازا

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل | مجتمع

رسميا...طلبة التكوين المهني يحصلون على المنحة شهر أكتوبر المقبل

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. مجرزة حقيقية: شخص أصيب بالسيدا فقتل زوجته الحامل وطفليه+تفاصيل صادمة

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.