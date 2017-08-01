هام للمغاربة المقيمين بالسعودية: الطرد ينتظركم من السعودية بسبب الحج ﻿

أعلنت ''وسائل إعلام سعودية، يومه الاثنين، أن الشرطة السعودية، حذرت المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات، من الإقدام على الحج دون الحصول على تصريح، تجنبا لعقوبة الإبعاد والمنع من دخول الأراضي

"شوف تيفي"

أعلنت "وسائل إعلام سعودية، يومه الاثنين، أن الشرطة السعودية، حذرت المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات، من الإقدام على الحج دون الحصول على تصريح، تجنبا لعقوبة الإبعاد والمنع من دخول الأراضي السعودية لمدة 10 سنوات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الأمن العام السعودي، كتبت اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أخي المقيم.. الإبعاد خارج المملكة عقوبة المقيم المتوجه للحج دون تصريح، مع منعه من دخول المملكة لمدة 10 سنوات".

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تمنع المقيمين والزوار من الحج إلا بتصريح، وذلك لتنظيم الأعداد، وضبط الأفواج، وعدم التسبب بزحام يؤثر على سير حركة الشعائر.