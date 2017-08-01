عاجل: القرطاس يلعلع في سماء مدينة فاس وها شنو واقع ﻿

اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين التابعة لولاية أمن فاس، صباح اليوم الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بمحاولة اقتراف سرقة

شوف تيفي:

اضطر شرطي يعمل بفرقة الدراجيين التابعة لولاية أمن فاس، صباح اليوم الاثنين، لاستخدام سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك بعدما تم ضبطهما في حالة تلبس بمحاولة اقتراف سرقة بالعنف في حق أحد الأشخاص بالقرب من تجزئة الحديقة بمنطقة واد فاس.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما ارتكبا سرقة استهدفت دراجة نارية قبل أن يعمدا إلى محاولة استخدامها في اقتراف سرقة أخرى بواسطة السلاح الأبيض في حق أحد الأشخاص، وهو الوقت الذي تدخلت فيه دورية الدراجيين من أجل توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس.

وقد أبدى المعنيان بالأمر، حسب المصدر ذاته، مقاومة عنيفة حيث عرضا حياة عناصر دورية الشرطة لخطر وشيك بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر شرطيا إلى إطلاق أربع رصاصات من مسدسه الوظيفي، ثلاثة تحذيرية والرابعة أصابت أحد المشتبه فيهما أسفل ذراعه قبل أن تصيب الجانب الأيمن من قفصه الصدري.

وأبرز البلاغ أنه تم حجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزة المشتبه فيهما، كما تم الاستماع إلى الضحيتين، وتحصيل إفادة أربعة شهود عاينوا الحادث، في وقت تم الاحتفاظ فيه بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، بينما تم إخضاع المشتبه فيه الثاني لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.